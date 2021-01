Joe Biden es juramentado como el 46° presidente de Estados Unidos - Runrun

En horas del mediodía de este miércoles, 20 de enero, el demócrata Joe Biden fue juramentado como nuevo presidente de los Estados Unidos, siendo el sucesor del republicano Donald Trump.

“Yo, Joseph R. Biden Jr., juro solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y lo haré con lo mejor de mi capacidad posible, para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”, expresó Biden en su acto de juramentación, celebrado en el Capitolio, ubicado en Washington.

Biden fue juramentado por el juez principal de la Corte Suprema, John Roberts.

Al realizar su primer discurso como presidente, Biden llamó a este como el “día de los Estados Unidos”. “Este es el día de la democracia, un día de historia y esperanza, de renovación y resolución”, dijo Biden.

Se refirió al efecto de la pandemia en su país, lamentando la pérdida de vidas, empleos y el cierre de muchas empresas. Además, rechazó el “ascenso del extremismo político, el supremacismo blanco y el terrorismo nacional”, al cual señala que deben “enfrentar y vencer”.

“Para superar estas pruebas, restaurar el alma y asegurar el futuro de EEUU hace falta mucho más que palabras, hace falta lo más esquivo de todo en una democracia: la unidad”, añadió.

Por su parte, Kamala Harris también tomó juramento de su cargo y se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en ser vicepresidente de ese país.

Kamala Harris has been sworn in as vice president of the United States, becoming the first woman, first Black person and first Asian American to hold the office. She is also be the first graduate of a historically Black college and first member of a Black sorority to do so. pic.twitter.com/nuarznJeD3

— NPR (@NPR) January 20, 2021