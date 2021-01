Trump en su despedida: "Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más" - Runrun

Trump condenó nuevamente el asalto al Capitolio que ocurrió el pasado 6 de enero

El saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes su último discurso como mandatario norteamericano, donde agradeció a los miembros de su gabinete la participación dentro de su administración y resaltó los logros de su mandato.

“Compatriotas estadounidenses: Hace cuatro años, lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país, renovar su espíritu y restaurar la lealtad de este gobierno a sus ciudadanos. En resumen, nos embarcamos en una misión para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, para todos los estadounidenses”, expresó Trump en el mensaje grabado y publicado en la red social YouTube.

Asimismo, el mandatario agradeció al pueblo estadounidense por haber confiado en él, lo que calificó como “un privilegio”. “Ser su presidente ha sido un honor indescriptible. Gracias por este extraordinario privilegio. Y eso es lo que es: un gran privilegio y un gran honor”, señaló.

De la misma manera, el aún jefe de Estado manifestó sentirse orgulloso de ser el primer mandatario estadounidense “en décadas” en “no haber iniciado nuevas guerras”.

En el video de casi 20 minutos de duración Trump repasó los hitos de su administración, entre ellos la reducción de impuestos, el acuerdo comercial con Canadá y México, la construcción de más de 700 kilómetros de muro en la frontera con México, la muerte del líder del grupo terrorista ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi, y del jefe de la fuerza Quds del regimen iráni, Qassem Soleimani, y los “Acuerdos Abraham” en Medio Oriente, entre otros.

“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto al Capitolio. La violencia política es un ataque sobre todo los que los estadounidenses defienden. No puede ser nunca tolerada”, señaló sobre los eventos del 6 de enero, cuando miles de seguidores de Trump irrumpieron en el edificio del Congreso, dejando un saldo de cinco muertos y decenas de heridos.

Tras el incidente, las cuentas de Trump en las diferentes redes sociales fueron vetadas, luego de que las compañías argumentaran que el presidente las había usado para arengar a sus seguidores para que actuaran con violencia, en una polémica medida que para muchos afecta la libertad de expresión.

Al respecto, Trump consideró que “sólo si nos olvidamos de quienes somos y cómo llegamos aquí es que podemos permitir la censura política y las listas negras en Estados Unidos”.

Donald Trump triunfó en las elecciones presidenciales de 2016 tras enfrentarse a la demócrata Hillary Clinton, y asumió su mandato el 20 de enero de 2017. Su victoria significó la vuelta al poder del Partido Republicano tras los ocho años del gobierno de Barack Obama y revitalizó al campo conservador en la política estadounidense.

“Hace cuatro años, vine a Washington como el único outsider verdadero en ganar la presidencia. No había pasado mi carrera como político, sino como constructor mirando horizontes abiertos e imaginando infinitas posibilidades. Me postulé para presidente porque sabía que había nuevas cumbres imponentes para Estados Unidos esperando ser escaladas. Sabía que el potencial de nuestra nación no tenía límites siempre y cuando pusiéramos a Estados Unidos en primer lugar”, expresó.

El mandatario aseguró que la dirección económica de EEUU se encontraba en el sitio correcto después de los acuerdos con Canadá, México y China; pero que la pandemia por coronavirus “los obligó a cambiar de vía”.

“Peleé por Estados Unidos y todo lo que representa, para que sea segura, fuerte, orgullosa y libre. Ahora, mientras me preparo para hacer el traspaso de mando a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que fundamos está apenas comenzando”, indicó.

“Dejo este sitio majestuoso con un corazón leal y dichoso, un espíritu optimista y la confianza suprema en que lo mejor está por llegar para nuestro país y nuestros hijos. Gracias y adiós, Dios los bendiga y Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, concluyó.