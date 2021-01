Se deteriora salud de pemones detenidos en cárcel de El Rodeo II - Runrun

No se les ha aplicado una prueba para descartar tuberculosis

Abogados de los 12 pemones, aún detenidos en El Rodeo II tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla del municipio Gran Sabana a finales de 2019, denunciaron que al menos cuatro indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco a comienzos de año.

La abogada de la organización Foro Penal, Stefania Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial, pese a la orden del juez en noviembre de 2020, para el traslado de los 13 pemones a un hospital.

Por otro lado, Olnar Ortiz, abogado de Foro Penal y coordinador de Pueblos Indígenas, declaró que a los pemones se les hizo una prueba de despistaje de COVID-19 la semana pasada, en la que dieron negativo, pero no se le ha realizado prueba de tuberculosis, enfermedad de la que murió Franco.

Además de esto reafirmó que continúan sin la revisión médica en un centro de salud como lo ordenó el juez el 27 de noviembre en la audiencia preliminar. Ortiz expresó que la semana entrante van a solicitar que se ejecute la orden de traslado para la revisión médica de los 12 pemones restantes, así como nuevamente solicitar cambio del sitio de reclusión.

Sin investigación

La abogada señaló que la Fiscalía hasta los momentos no ha empezado una investigación sobre el caso de Franco. Migliorini aseguró que están realizando denuncias y acciones legales para que representantes del Ministerio Público ejerzan acciones penales contra los posibles responsables de la muerte del indígena y se pueda resguardar la salud física y mental de los que siguen privados de libertad.

“Una vez revelada la autopsia se demuestra la responsabilidad del Estado, es por ello que el caso se va a llevar como una petición ante las relatorías de detención arbitraria de la ONU, la relatoría de Pueblos Indígenas, así como ante la CPI”, expresó Ortiz.

Salvador, detenido el 29 de diciembre de 2019, murió el 3 de enero debido a una tuberculosis y un cuadro de desnutrición. En este período nunca recibió atención médica ni se les brindaron garantías de alimentación o agua potable. Pese a la muerte de Franco, nada ha cambiado.

Similares condiciones de reclusión

“Todo sigue estando igual (…) en ese estado tan inhumano en el que se encuentran, ahí no hay agua, no tienen baño, no les dan el alimento adecuado, de verdad que están pasando trabajo”, relató Migliorini.

Los cuatro indígenas están decaídos, con tos y pérdida del apetito sin que les permitan acceder a medicamentos con facilidad, denunció la abogada. La defensa subrayó que los 12 pemones tienen temor de contagiarse de tuberculosis y sufrir lo mismo que Franco.

Migliorini dijo que desde el penal han puesto múltiples trabas para no realizar el traslado de los pemones, entre esas la falta de transporte, gasolina y hasta cauchos. “Antes del fallecimiento de Salvador los familiares trataron de colaborarle a ellos en lo que necesitaban… necesitaban carro, le consiguieron”, relató.

Incluso los parientes de Salvador hicieron gestiones para conseguir gasolina y trasladar al indígena, sin embargo, la última excusa antes de fallecer fue que no tenían autorización de la ministra de centros penitenciarios para llevarlo hasta un centro asistencial. “Un centro penitenciario al ver el estado de salud de uno de los privados no necesita ni autorización de un tribunal”, denunció Migliorini.

Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 12 pemones aún presos y que se ha mantenido en Caracas entregándole alimentos a los apresados, manifestó: “Tenemos miedo de que se contagien de tuberculosis”.

A su vez subrayó que seguirán reclamando por justicia y que “no quede impune la muerte de Salvador”.