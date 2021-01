Familiares de Roland Carreño pudieron visitarlo en sede de la PNB en Maripérez - Runrun

Familiares del periodista Roland Carreño pudieron visitarlo el viernes 8 de enero, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez.

Un día antes, el abogado defensor de Carreño, Joel García, anunció a través de su cuenta de Twitter que el periodista había sido trasladado hasta la PNB, donde se le informó que no tenía autorizada visitas.

Sin embargo, al día siguiente pudieron verlo su madre y uno de sus hijos, informó Farah Miranda, hermana de Carreño.

“En nombre de la familia, queremos informarles que el día de hoy se les permitió a mi madre y mi sobrino ver a mi hermano Roland Carreño, en el nuevo sitio de reclusión, sede de la PNB en Maripérez. Mi hermano se encuentra bien de salud”, informó Farah Miranda, hermana del periodista, a través de Twitter.



Miranda también agradeció a quienes están pendientes de la salud de Carreño, quien además es dirigente de Voluntad Popular.

Cuando se realizó el traslado, García señaló que el tribunal que lleva la causa de Carreño estaba cerrado debido a la cuarentena radical. “¿Entonces, quién ordenó el traslado del comunicador social?”, preguntó el abogado.

Carreño fue víctima en octubre de 2020 de desaparición forzada y detención arbitraria. Tras dos meses de prisión preventiva arbitraria le imputaron los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.

De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, hay 350 presos políticos en manos del régimen de Maduro.

Political Prisoners in #Venezuela as of January 4th, 2021.

Report by @ForoPenal

There is a Total of 350 #PoliticalPrisoners

This information is published on a weekly basis and it is sent to @Almagro_OEA2015 and @UNHumanRights to be verified and certified.#infographic pic.twitter.com/9FkDaEKuhP

— Foro Penal (ENG) (@ForoPenalENG) January 6, 2021