Falla masiva de Cantv dejó varios estados del país sin Internet este #26Dic - Runrun

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana de este sábado, 26 de diciembre, usuarios de Cantv reportaron una falla masiva en el servicio, al señalar que, en varios estados, no tenían conexión a internet.

A través de su cuenta de Twitter, Fran Monroy, periodista especializado en telecomunicaciones, explicó que para el momento de la falla se hacía un trabajo de ampliación de “ancho de banda con las salidas internacionales”.

También, Monroy indicó que el servicio debía volver aproximadamente entre las 12:30 y 1:00 pm y que, para cuando eso ocurriera, debería “sentirse un poco más rápida la navegación”.

Por su parte, Netblocks, ONG que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, señaló que una “interrupción de Internet en el operador estatal de Internet ABA CANTV y Movilnet ha afectado a varios estados de Venezuela a partir de las 11:00 am”.

Poco después de las 3:00 de la tarde del sábado, en el mismo mensaje, Netblocks explicó que para ese momento se registraba una recuperación con la conectividad al 66% de los niveles usuales.

An internet outage on state-run internet operator ABA CANTV and Movilnet has impacted multiple states of #Venezuela as of 11:00 a.m. local time; national connectivity now at 66% of ordinary levels; incident ongoing #SinInternet #26Dic 📉 pic.twitter.com/kWWEcWvjc8

— NetBlocks.org (@netblocks) December 26, 2020