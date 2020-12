ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #17Dic - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 74.757.981 infectados y 1.658.290 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Expertos recomendaron a la FDA la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna en Estados Unidos

Un panel de expertos sanitarios recomendó a la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgar la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. De efectivamente ser autorizada, el inoculante será el segundo en comenzar a ser usado en la población estadounidense, luego del de Pfizer y BioNtech. Infobae

España sumó más de 12 mil contagios de covid-19 en 14 días

El Ministerio español de Sanidad notificó este jueves otros 12.131 contagios y 181 muertes más a causa de la covid-19, mientras la incidencia acumulada se mantiene al alza, con 207,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La incidencia en España es menor que en países europeos como Francia (245,4), Alemania (360,6), Reino Unido (381,1), Polonia (384,9) e Italia (408,4). UR

Estados Unidos superó los 17 millones de casos positivos y continúa rompiendo récords de muertes y hospitalizaciones

Los Estados Unidos sobrepasaron de manera oficial los 17 millones de casos de coronavirus. Pese a la euforia por el comienzo de la inmunización tras la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech y la inminente aprobación de la vacuna desarrollada por Moderna, el país vive sus días más difíciles. Y no parece que la tendencia vaya a revertirse en el futuro cercano. Infobae

Coronavirus: ¿qué produce una respuesta inmunitaria más fuerte: la infección natural o la vacuna?

Reino y Estados Unidos iniciaron ya su programa de vacunación masiva contra el coronavirus con la vacuna de Pfizer/BioNTech. La inmunización, producida en Bélgica, es un nuevo tipo de vacuna llamada ARN que utiliza un pequeño fragmento del código genético del virus para enseñarle al cuerpo a combatir la covid-19 y generar inmunidad. BBC Mundo

Corte Suprema de Brasil avala que la vacuna anticovid sea obligatoria

El pleno de la Corte Suprema de Brasil avaló este jueves por una amplia mayoría que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en el país y permitió que los estados y municipios puedan imponer sanciones para quien no lo haga. El fallo del alto tribunal, formado por once magistrados, no significa, sin embargo, que la población tenga que ser vacunada a la fuerza, pero abre la puerta a que las autoridades del país adopten “medidas indirectas” para fomentar la inmunización. EFE