ReporteCoronavirus | Las 7 noticias más importantes de la mañana #11Dic - Runrun

El coronavirus (COVID-19) continúa haciendo estragos en todo el mundo. Muchas naciones registran muertes diariamente por personas que se contagian y cifras más importantes.

Israel continúa por encima de los 1.800 contagios diarios

Israel volvió a situarse el jueves por encima de los 1.800 contagios diarios, alejándose del objetivo de los 500 que pretendía cuando comenzó el confinamiento y tras cerca de dos meses de una cautelosa desescalada.

Las cifras de Sanidad de hoy no son esperanzadoras: 1.865 nuevos contagios y un 2,7% de positivos de los test practicados, aunque estos fueron muchos, cerca de 71.000. La curva de infecciones no solo no se dobla sino que sigue aumentando, aunque lo hace levemente.

AstraZeneca investigará combinar su vacuna contra covid con la Sputnik rusa

La farmacéutica británica AstraZeneca confirmó este viernes que comenzará “pronto” a investigar la combinación de su vacuna contra la covid-19 con el preparado ruso, Sputnik V, a fin de intensificar su efectividad.

En un comunicado divulgado hoy en su web, la farmacéutica subraya que “poder combinar diferentes vacunas contra la covid-19 podría resultar de ayuda para una mejor protección y/o mejorar la accesibilidad”.

Chipre inicia un amplio confinamiento y cierra comercio y restauración

Chipre entró este viernes en el segundo confinamiento del año para tratar de contener el aumento de casos de covid-19 con el cierre de la restauración, el comercio y las iglesias, restricciones que se suman al toque de queda y otras limitaciones ya vigentes desde finales de noviembre.

Las medidas que estarán en vigor al menos hasta el 31 de diciembre incluyen además el cierre de la enseñanza secundaria presencial, y a partir de ahora las clases se impartirán en línea. Los servicios en las iglesias serán sin público, con excepción de bodas, funerales y bautizos, que se podrán celebrar con un límite de 10 personas.

Rusia ofrece compartir la tecnología de su vacuna Sputnik V con farmacéuticas

Rusia está dispuesta a compartir su tecnología con farmacéuticas internacionales para ayudarles a desarrollar su vacuna contra el coronavirus, dijeron hoy los creadores de la primera vacuna rusa, Sputnik V.

“#SputnikV está dispuesta a compartir su tecnología con Sanofi y GSK para ayudarles a desarrollar su próxima vacuna. Una alianza de diferentes productores es el camino del futuro. Juntos somos más fuertes”, señalaron el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia en la cuenta oficial de la vacuna rusa en la red social Twitter.

Roche lanza test rápido de COVID-19 con una eficacia del 94,5 %

La multinacional suiza anunció hoy el lanzamiento de su test de antígenos Elecsys para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, capaz de identificar su presencia en una persona en sólo 18 minutos y con una fiabilidad del 94,5 %.

La firma de Basilea también señaló en un comunicado que acelerará sus cadenas de producción para poder fabricar más de 10 millones de unidades diarias si la demanda lo exige, y que ha solicitado ya permiso de comercialización ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA).

Portugal: Más curados que infectados en la última semana

Portugal lucha por reducir la curva diaria de nuevos contagiados y en la última semana ha logrado que los infectados sean menos que los curados, por lo que el número de casos activos con Covid-19 es de 70.382 personas, reducido el jueves en 1.800.

Aunque con altibajos, Portugal parece aplacar la curva de contagios, aunque no acaba de doblegar el balance de fallecidos diarios, que la víspera tuvo un repunte hasta los 86 muertos y se acercó al peor dato diario de la pandemia, alcanzado el 16 de noviembre con 91 decesos.

Cifras récord con casi 30.000 nuevos contagios y casi 600 muertos en Alemania

Alemania registró este viernes nuevos máximos desde el inicio de la pandemia del coronavirus con 29.875 nuevos contagios y 598 víctimas mortales en las últimas 24 horas, según datos del Instituto Robert Koch actualizados la pasada medianoche.

Así, las autoridades sanitarias contabilizaron más de 6.400 casos más que hace una semana. El anterior récord de nuevas infecciones se registró el jueves, con 23.679 positivos en 24 horas -casi 6.200 menos que hoy-, y el de víctimas mortales, también esta semana, el miércoles, con 590.

