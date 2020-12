Observatorio contra el Fraude: Solo ha participado 2.7% del RE - Runrun

Andrés Velásquez aseguró que la participación está por debajo del 12%

El Observatorio contra el Fraude, creado por la Asamblea Nacional para reportar incidencias e irregularidades en las elecciones parlamentarias, afirmó en su primer reporte del día, que solo ha participado el 2,7% del Registro Electoral.

“En este momento la participación está por debajo del 12%. Eso es lo que tenemos hasta este momento de ese bodrio, ese parapeto electoral. Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección”, dijo Andrés Velásquez en rueda de prensa.

Igualmente los miembros del Observatorio señalaron que en conjunto con ONG y observadores, están elaborando un informe sobre las irregularidades del proceso y la baja participación.

“Hoy los venezolanos dijeron no al fraude y no se comieron el cuento del régimen. El señor del mazo, como cavernícola, ofendiendo a la mujer venezolano y diciendo que el que no vota no come”, agregó la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda).