El Mañanero de hoy #4Dic: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Hay que dejar vacíos los centros el domingo 6 de diciembre porque eso no es una elección, sino un fraude. No es una elección porque secuestraron los partidos, se robaron las siglas y fueron plagiados los colores. El fraude del 6D lo vamos a derrotar el 12 de diciembre con al Consulta Popular. El 6 todos en la casa, el 6 a comunicar que no se participa en un fraude, el 6 a dejar sola la dictadura; y el 12 todos a la calle», Juan Guaidó #3Dic