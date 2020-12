Guaidó: Hay que dejar vacíos los centros el 6D - Runrun

El presidente indicó que el Parlamento electo en 2015 “no será sustituido”

El presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó llegó este jueves, 3 de diciembre, al estado Carabobo para promocionar la consulta popular, prevista entre el 7 y 12 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, Guaidó anunció su llegada a la entidad para “cara a cara vencer la censura”. “Estaremos explicando por qué el 6D es un fraude que tenemos que vencer en las calles con la Consulta Popular”, agregó.

En otro mensaje señaló que hay que organizarse para “dejar sola a la dictadura con su fraude el 6D y el 12D levantar las banderas de lucha por una solución a la crisis en la consulta popular”.

“Hay que dejar vacíos los centros el domingo 6 de diciembre porque eso no es una elección, sino un fraude. No es una elección porque secuestraron los partidos, se robaron las siglas y fueron plagiados los colores. El fraude del 6D lo vamos a derrotar el 12 de diciembre con al Consulta Popular. El 6 todos en la casa, el 6 a comunicar que no se participa en un fraude, el 6 a dejar sola la dictadura; y el 12 todos a la calle”, expresó.

Desde la plaza Fabián de Jesús, en el sector Prebo de Valencia, Guaidó aseguró que el “fraude” del 6 de diciembre está “derrotado y desconocido por el mundo”.

Agregó que “a una autoridad electa la sustituye otra autoridad electa”, por lo que el Parlamento nacional electo en 2015 no será sustituido el 6 de diciembre porque esa convocatoria de la administración de Nicolás Maduro “no es una elección”.

Entre el 7 y 12 de diciembre la oposición concentrada en el Parlamento, llevará a cabo una consulta popular en rechazo a las elecciones legislativas. Los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar digitalmente, a través de la aplicación Voatz, la página web www.consultaporvzla.com y el canal de Telegram: Consultaporvzlabot.