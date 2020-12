Las noticias económicas más importantes de hoy #3Dic - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Ventas flojas en navidad, caída de la economía ronda por 30 % y Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito, son los temas más destacados del día.

Freddy Bernal: La mejor manera de controlar la frontera es abrirla comercialmente

El candidato para la Asamblea Nacional, cabeza de la lista regional por la alianza PSUV – Gran Polo Patriótico, Freddy Bernal, habló sobre la propuesta parlamentaria que pretende llevar al palacio legislativo, de ganar las elecciones este 6 de diciembre. Se enfocó en la reactivación fronteriza y en la lucha contra las sanciones económicas norteamericanas sobre Venezuela, como bandera de sus propuestas. “La mejor manera de controlar la frontera es abrir la frontera comercial”, declaró, al mismo tiempo en que explicó que son las mafias las únicas beneficiadas con la frontera cerrada. Descifrado

Ventas «flojas» en navidad reflejan la crisis económica que vive el país

La tristeza se respira en las calles. Llegó diciembre y la asfixiante crisis económica impide que los valencianos puedan comprar los estrenos de Navidad y Año Nuevo. Jetzy Villasana se siente deprimida. Después de un recorrido por las vitrinas del bulevar Constitución de Valencia, llegó a la melancólica conclusión: no habrá ropa nueva para ninguno de sus tres hijos por lo que resta de año porque el dinero no le alcanza. “Es muy triste trabajar todo el año y no tener para comprarle estrenos a mis hijos, ni el niño Jesús, ni nada”. Descifrado

La caída de la economía del país este año ronda por 30% y lo califican de «catastrófico»

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica afirmó que «el año 2020 ha sido catastrófico para Venezuela y el mundo. En el país la caída de la economía ronda el 30% y estimamos que se siga contrayendo aunque en un ritmo menor». «De cara al 2021 la economia venezolana no se perfila que crezca, nosostros estimamos que se siga contrayendo y puede estar por el orden del 1%, hemos llamado a eso estabilización en el foso», expresó. Descifrado

Entra en vigencia reforma de ordenanzas sobre actividades económicas e inmuebles en Caracas

Este martes 1° de diciembre entraron en vigencia las Ordenanzas de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios, normativas legales que se dan en cumplimiento al acuerdo nacional de armonización tributaria, reseña el portal VTV. Como política de la nueva institucionalidad fiscal, se creó un nuevo clasificador de actividades económicas simplificadas y con disminución de alícuotas, el cual servirá como elemento orientador para establecer alícuotas mínimas y máximas de impuestos municipales de las actividades de producción, industria, comercio y servicios, difundió la municipalidad. Bancaynegocios

Trabajadores: incendio por falla en una válvula paró la refinería El Palito

Una falla paralizó de nuevo la producción de gasolina en la refinería El Palito del estado Carabobo desde el lunes 30 de noviembre, cuando una válvula explotó y provocó un incendio leve. Este pudo ser controlado, pero la falla causó, una vez mas, el cese de la actividad refinadora. El Pitazo

Asamblea Nacional se mantiene sin decidir si apela sentencia que declaró la legalidad del bono PDVSA 2020

La sentencia de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 fue publicada este 1º de diciembre y a partir de esa fecha corre un plazo de un mes, que vence el 2 de enero de 2021, para que la autoridades de Petróleos de Venezuela nombradas por la Asamblea Nacional decidan si apelan esa decisión u optan aceptar el dictamen que ordenar pagar 1.924 millones de dólares a los tenedores de estos títulos. Petroguía

Sebin arresta a trabajadores de la refinería El Palito

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) practicaron este lunes la detención de un grupo de trabajadores de la refinería El Palito, estado Carabobo, acusado de retardos y sabotaje en el arranque de la planta. El Carabobeño

Reactivan planta compresora de gas en Anzoátegui para 20.000 bombonas

Este miércoles 2 de diciembre ha sido reactivada la Planta Compresora Santa Rosa, con la que reincorporan 120 millones de pies cúbicos de gas para satisfacer el mercado interno, anunció el vicepresidente Sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami. Banca y Negocios