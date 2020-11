ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #27Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 61.418.477 infectados y 1.439.802 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Las reuniones pequeñas propagan el Covid-19, pero ¿son las causantes de la ola?

Sin duda, las reuniones familiares favorecen la transmisión comunitaria del virus. Por supuesto, el reciente Día de Acción de Gracias en Canadá contribuyó al aumento de casos; dicho aumento podría ocurrir también en Estados Unidos ya que se avecina una temporada festiva como ninguna otra. Por eso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron con tanta insistencia el jueves que no se hicieran reuniones con otras personas fuera del núcleo de su propia casa durante el Día de Acción de Gracias. No obstante, ¿las cenas y las parrilladas en los patios son realmente el motor de la actual ola de infecciones? Los científicos afirman que la información disponible no sustenta esa afirmación. Aun así, la idea se ha repetido tantas veces que se ha convertido en una creencia popular, lo que ha llevado a restricciones significativas en muchos estados. Infobae

Cuba iniciará ensayos de dos nuevos proyectos de vacunas contra el covid-19

Cuba anunció este jueves que iniciará ensayos clínicos de dos nuevos proyectos de vacunas contra el covid-19, con lo que ya suman cuatro los posibles fármacos creados en la isla para combatir la epidemia. Creados por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), los candidatos vacunales se nombran Mambisa (intranasal) y Abdala (intramuscular) y se probarán cada uno en dos fases, informó la televisión estatal sin ofrecer más detalles ni especificar la fecha de inicio de los estudios. EN

Coronavirus: los mejores y peores países donde pasar la pandemia

Según la empresa de servicios financieros Bloomberg, no hay mejor lugar para pasar la pandemia que Nueva Zelanda y no hay peor que México. Así lo concluyó tras organizar 53 países e identificar en cuáles de ellos se vive mejor la pandemia analizando marcadores sanitarios y socioeconómicos. BBC MUndo

Según un estudio matemático es más efectivo vacunar a personas con mayor interacción social que a grupos de riesgo

El estudio liderado por el ingeniero químico español Jorge Rodríguez sugiere que para lograr una mayor efectividad y reducir los índices de mortalidad, primero debería vacunarse a las personas que transmiten el virus, una población integrada principalmente, por jóvenes y trabajadores esenciales. Contrariamente a lo que se ha determinado globalmente para la vacunación contra el coronavirus, este trabajo recomienda hacerlo primero con aquellas personas que tienen una mayor capacidad de transmisión por su exposición. Infobae

Colchicina se probará como tratamiento para COVID-19 en ensayo en Reino Unido

El antiinflamatorio colchicina se probará como un posible tratamiento para COVID-19 en uno de los ensayos más grandes del mundo, publicó el viernes el sitio web del estudio, el más reciente esfuerzo de reutilizar medicamentos existentes para combatir la pandemia. RECOVERY, el ensayo clínico más grande del mundo de tratamientos para pacientes hospitalizados con COVID-19, asignará al azar al menos a 2.500 pacientes reclutados para recibir colchicina, utilizada como tratamiento para la gota. Reuters