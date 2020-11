José Brito denuncia asesinato de candidato a la AN en Trujillo - Runrun

Brito señaló a Michel Duque, candidato por el chavismo, como presunto autor intelectual del asesinato

El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito (Anzoátegui) denunció que este jueves, 26 de noviembre, asesinaron al candidato como suplente del voto regional, al Parlamento, Waldo Santeliz, en la población de Santa Isabel en el municipio Andrés Bello del estado Trujillo.

En rueda de prensa, desde la sede administrativa de la AN, en Pajaritos, Brito indicó que el candidato se encontraba en una actividad de campaña, acompañado del dirigente Francisco Montilla y el diputado Conrado Pérez. “Iban al encuentro de un casa por casa, había alrededor de mil personas, y al momento de llegar hubo una situación donde unos sujetos se bajaron de una camioneta blanca, desenfundaron armas largas, dispararon al aire en varias oportunidades y luego dispararon en contra de Waldo Santeliz”.

Además dijo que Santeliz, también coordinador regional de Primero Venezuela, recibió tres impactos de bala y que previamente se habían escuchado ocho detonaciones. Los sujetos se habrían bajado de una camioneta blanca doble cabina.

El diputado señaló al también candidato pero por el Gran Polo Patriótico, y exalcalde del municipio Andrés Bello, Michel Duque como presunto autor intelectual. “Los sujetos que se bajaron de la camioneta, todos son trabajadores, mercenarios y sicarios al servicio de ese individuo, que tiene aterrorizada a la parte baja del estado Trujillo. Buscan el silencio del pueblo bajo la coacción y la amenaza”, aseguró.

Brito señaló que “tiene información” de que Duque es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y criticó que haya “hampones y pranes” que quieran hacer vida en la política venezolana.

Igualmente indicó que no ha tenido contacto con ningún miembro del Psuv y que tampoco quiere partidizar el hecho. “Desde Primero Venezuela no queremos empastelar, llevar esto al campo de una disputa partidista, porque lo menos que podemos exigir es justicia y no queremos empatanar esto”.

Exigió la “captura inmediata” tanto de Duque como de los autores materiales del asesinato de Santeliz y envió sus palabras de condolencia a sus familiares.

“En la política hay disputas, escarceos entre grupos políticos, pero cuando estás enfrentando un tipo que dirige una banda de hampones, que pretende hacerse del poder político, es otra cosa”, expresó Brito.

Duque no responde

José Brito agregó que Michel Duque amenazó al menos cuatro veces a los militantes de su organización en Trujillo. “Que no le pisaran, porque ese era su territorio, su propiedad. Los compañeros fueron a hacer sus actividades, esto indignó a este sujeto y bueno envían a estos sicarios para dispersar y atemorizar a una población que les pasó por encima”.

“Exigimos la detención de Michel Duque, desde Primero Venezuela”, añadió.

Michel Duque publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, lamentando el hecho del asesinato de Waldo Santeliz. Sin embargo no respondió a los señalamientos del diputado José Brito.

“Lamento mucho el asesinato del dirigente de Primero Venezuela Waldo Santeliz, voto lista por el Estado Trujillo, en lo particular insto a las autoridades competentes esclarecer lo mas pronto el hecho”, expresó.

También expresó sus condolencias a los familiares de Santeliz y aseguró que “sea cual sea el motivo de un asesinato siempre será condenado un acto tan reprochable como el de quitarle la vida a un ser humano”