ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #20Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 57.343.535 infectados y 1.368.629 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

La OMS se opone al uso del remdesivir contra el COVID-19

La OMS recomendó este viernes que los pacientes de covid-19 hospitalizados no reciban tratamiento con remdesivir porque este medicamento antiviral no evita las muertes ni las formas graves de la enfermedad. “El medicamento antiviral remdesivir no es aconsejable para los pacientes hospitalizados a causa del COVID-19, sea cual sea la gravedad de su enfermedad. Actualmente no hay ninguna prueba que demuestre que mejora la supervivencia ni permita evitar la respiración asistida”, dijo la Organización Mundial de la Salud en un comunicado. EN

Pfizer y BioNTech presentarán este viernes una solicitud de emergencia para aprobar su vacuna contra el coronavirus en EEUU

Una solicitud de aprobación de emergencia de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la alianza Pfizer/BioNTech podría ser presentada el viernes en Estados Unidos, anunció el gobierno el jueves. “El socio de Pfizer, BioNTech, anunció que tiene la intención de presentar mañana (viernes) una solicitud de emergencia para la aprobación” de su vacuna ante la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA), dijo el secretario de Salud estadounidense, Alex Azar, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Infobae

Francia es el país europeo más afectado por COVID-19

Francia se convirtió este jueves en el cuarto país del mundo en superar los dos millones de contagios, superando a Rusia y pasó a ser la nación más afectada en Europa con 2.065.138 contagios. Aunque la curva de contagios en Europa se muestra descendente desde hace unos 10 días, la región registró la cifra de muertes diarias más alta desde el inicio de la pandemia, con más de 5.400, siempre según las estadísticas de la OMS. UR

Segunda ola de coronavirus en Brasil: los gobiernos regionales le piden a Jair Bolsonaro evitar una “tragedia epidemiológica”

Los gobiernos regionales de Brasil alertaron este jueves sobre una posible “tragedia epidemiológica” de grandes proporciones si el Ejecutivo se niega a reconocer que el país está viviendo una segunda ola de la pandemia de la COVID-19 y se abstiene de adoptar las medidas necesarias para enfrentarla. “Cualquier manifestación de negación del riesgo de una nueva expansión de la enfermedad en el territorio nacional pude llevar a un escenario de tragedia epidemiológica de proporciones peores a las vividas en la primera expansión de los casos”, advirtieron las secretarías regionales de Salud de los 27 estados brasileños. Infobae

Alertan sobre falsificación de fármacos que se usan para el covid-19 en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) del gobierno mexicano alertó este viernes sobre la comercialización ilegal de productos falsificados de Ivermectina e Ivermin, los cuales, se presume, podrían ser útiles contra el covid-19. El organismo emitió una alerta sanitaria en un comunicado, en el que informó que se realizó una investigación luego de una denuncia de Laboratorios Grossman, que comercializa ests productos, sobre la venta ilegal de ambos fármacos. EN