Las noticias económicas más importantes de hoy #17Nov - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Banca venezolana golpeada, alza del dólar impulsa precios de la canasta básica y escasez de combustible son los temas más destacados del día.

La banca venezolana es golpeada por la depresión económica que vive el país

Un solo banco de República Dominicana cuenta con un volumen de créditos superior al de toda la banca venezolana que se ajusta a la pulverización del mercado con cierre de agencias y reducción de personal. Analistas consideran que será inevitable un proceso de fusiones. La banca venezolana ha demostrado capacidad para mantenerse a flote en medio de una economía devastada por la hiperinflación y siete años continuos de recesión; no obstante, la crisis la ha convertido en una enana que gestiona un volumen insignificante de créditos, cierra agencias y recorta el número de trabajadores. Descifrado

La hiperinflación podría llegar hasta julio de 2021: este es el consenso de las proyecciones económicas

El economista y docente José Manuel Puente proyecta que con la depreciación del bolívar ocurrida en octubre y en lo que va de noviembre es muy posible que el país no salga de la hiperinflación antes de julio de 2021, ya que el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional (AN) puede concluir sobre 50% este mes. El registro parlamentario de la evolución de los precios marcó 55,1% en julio pasado, y, de acuerdo con el consenso académico sobre cómo definir el final de un proceso hiperinflacionario, es necesario que el índice de precios no supere 50% durante 12 meses consecutivos. Bancaynegocios

Alza del dólar impulsó precios de la canasta básica de supervivencia en más de 17%

El sondeo realizado semanalmente por el partido Primero Justicia (PJ) publicado este lunes 16 de noviembre y que mide la variación de precios de ocho alimentos básicos, evidencia que el costo de los alimentos se disparó con fuerza durante la última semana, como reflejo del alza en el precio del dólar estadounidense que registró un aumento del 25,39% en tan solo cinco días. La canasta mínima que rinde aproximadamente una semana para una familia de cuatro miembros, pasó de un costo durante la semana anterior de Bs.8.900.000 en el estado Aragua, a 10.600.000 bolívares. Bancaynegocios

Productores agropecuarios gastan más de 50% de sus precarias ganancias en combustible

Para poder mantenerse en el campo venezolano, los agricultores están gastando más de 50% de lo que ganan con su producción por la escasez de combustible que vive el país desde los últimos seis meses. Así lo informó José Labrador, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Barinas (AsoBarinas), durante una entrevista citada en el portal especializado Minuta Agropecuaria, donde agregó que en el caso de los ganaderos si producen 100 kilos de queso, actualmente gastan la mitad de lo que logran producir solo para el combustible. Bancaynegocios