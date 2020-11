Donald Trump dice que Biden solo ganó las elecciones porque estaban "amañadas" - Runrun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una serie de comentarios en su cuenta de Twitter que siguen generando polémica en torno a las elecciones.

En una de sus publicaciones, Trump dijo que el candidato demócrata Joe Biden había ganado las elecciones que se llevaron a cabo el 3 de noviembre, pero solo porque presuntamente los comicios estaban “amañados”.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020