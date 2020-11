ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #12Nov - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 52.538.595 infectados y 1.290.095 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Laboratorio Moderna dio detalles de las pruebas de su vacuna contra el coronavirus: esperan resultados similares a los de Pfizer

Ahora le toca el turno a Moderna Inc. de acaparar la atención. La misma explosión de casos de covid-19 que contribuyó a los resultados de la prueba de Pfizer Inc. a principios de esta semana está ayudando a acelerar la prueba de Moderna. La compañía dijo el miércoles que su estudio ha acumulado más de 53 infecciones, lo que permite comenzar un análisis preliminar de la efectividad de la vacuna. El título de la compañía se disparó en bolsa. Moderna no anticipó cuánto tiempo podría tardar un comité de control independiente en analizar los datos, pero dijo que podría llevar los datos al comité en cuestión de días. La compañía dijo que su acceso a los datos sigue enmascarado. Infobae

Coronavirus: el misterioso “gen dentro del gen” que descubrieron escondido dentro del patógeno

Se trata de un gen misterioso llamado ORF3d y encontrado dentro de otro gen en el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19 y de la actual pandemia. Este fue descubierto por un grupo de científicos liderados por el investigador Chase Nelson, del Instituto de Genómica Comparada del Museo de Historia Natural de Nueva York, Estados Unidos. Si bien queda por investigar la función específica de este gen superpuesto, como también se le conoce, los investigadores consideran que descubrir este tipo de genes “puede revelar nuevas vías de control para el virus, por ejemplo, medicamentos antivirales”. BBC Mundo

Datos preliminares indican que vacuna rusa tiene 92 % de eficacia

Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra la COVID-19, probó ser eficaz en el 92% de los casos. Así lo sugieren los resultados de las pruebas publicadas este miércoles por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR). “Los primeros análisis de datos provisionales de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 durante la tercera fase de los ensayos demostraron una eficacia del 92%”, indicaron el desarrollador del preparado y el fondo soberano de Rusia. 15 Minutos

¿Quiénes recibirán las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19?

Un informe preliminar del Departamento de Salud de Florida, Estados Unidos, reveló que el personal médico, personas vulnerables y socorristas, podrían tener prioridad cuando las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus lleguen al estado. Luego de que el laboratorio Pfizer anunció que los resultados preliminares mostraron que su vacuna es 90% efectiva, se han generado muchas expectativas. EN

Chile abrirá completamente sus fronteras el 23 de noviembre

Chile permitirá la entrada de turistas de cualquier nacionalidad a partir del 23 de noviembre, sin necesidad de cumplir cuarentena pero con la obligación de presentar un PCR negativo. Los turistas extranjeros solo podrán ingresar de momento por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que sirve a Santiago de Chile, aunque con el paso del tiempo se irán abriendo otras terminales aéreas y portuarias por todo el país, según publicó el Diario Oficial. UR