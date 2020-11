La Vinotinto y Brasil: de admirar a competir - Runrun

La seleccion amazonica nunca ha perdido contra Venezuela en condición de local en las eliminatorias sudamericanas

Fabrizio Cuzzola

Resumir a Brasil en una palabra resulta complicado, sin embargo son muchas las personas que lo catalogarían como la excelencia en el fútbol. Los buenos recuerdos, el jogo bonito y los exponentes como Ronaldinho, Kaká o Roberto Carlos siempre han generado simpatías. Sobre todo en los fanáticos del fútbol en Venezuela que no se identifican con los colores vinotinto.

Sin embargo, poco a poco esa visión ha ido cambiando. En la memoria popular persisten unas supuestas declaraciones de Ronaldo Nazário en 2002 (o 2006), afirmando que no entendía por qué la gente en Venezuela se alegraba por los resultados de la ‘canarinha’, si estaba ganando Brasil, no Venezuela. En la globalización del internet y las fake news, sumado a la antigüedad de las presuntas palabras del astro brasileño resulta difícil comprobar si realmente ocurrieron o no, pero por las razones que sean, calaron en el orgullo de más de uno que aún recuerda haberlas visto o leído.

Más aun considerando que dichas declaraciones llegan en una época donde se peleaba con los ‘pasteleros’. Las personas que poco a poco fueron viendo la valía de la vinotinto peleaban contra quienes apoyaban a otras selecciones, usaban la camiseta dividida de ambos equipos (una de esas maravillas que solo el ingenio zuliano nos podía regalar) o intentaban infundar este amor a nuestros propios colores en un país que apenas empezaba a traer resultados jugando fútbol.

Será importante también recordar a NK Profeta, con una de las primeras canciones en honor a la Vinotinto que rezaba: “Se acabaron esos tiempos que vestías de amarillo, con la tricolor guardada y aplaudiendo a Ronaldinho” o el clip de Adidas de un niño devolviéndole a Kaká su camiseta porque ahora su corazón le pedía apoyar a su país. En fin: los Venezuela – Brasil son partidos que para la hinchada se resumen en un: “antes los apoyaba, ahora soy vinotinto.”

Sin embargo, para entender la relación histórica entre Venezuela y Brasil hay que recordar el nombre de Carlos Maldonado, quien cuenta con dos marcas importantes en la historia del país: fue el primer jugador venezolano en marcarle un gol a los brasileños en Eliminatorias y el segundo en jugar en el balompié carioca, cuando se calzó la elástica ‘10’ del Fluminense, que antes había vestido el también venezolano Vito Fassano.

La gran gesta de Carlos Maldonado hoy podría usarse como una inspiración. Después que pasó él, Alexander Rondón (Sao Paulo FC), Angelo Peña (Náutico), Breitner Da Silva (Inter de Porto Alegre/Santos FC), Luis Manuel Seijas (Inter de Porto Alegre/Chapecoense), Rómulo Otero (Atlético Mineiro/Corinthians), Alejandro Guerra (Palmeiras/Bahía), César González (Coritiba FC), Yeferson Soteldo (Santos FC) y Jefferson Savarino (Atlético Mineiro) han mostrado su valía en tierras cariocas. Hoy podemos hablar de futbolistas venezolanos jugando en los grandes del país (Santos, Corinthians, Palmeiras y Mineiro) sin deslucir, ya que su nivel ha sido reconocido por los propios brasileños.

Si nos reducimos netamente a nuestro historial contra Brasil, en Venezuela recordarán siempre la noche del 06 de junio de 2008, cuando en Boston, los goles de Giancarlo Maldonado y Ronald Vargas llenaron de alegría al público vinotinto. Venezuela le ganó a Brasil, sí, en un partido amistoso, pero los dirigidos por César Farías dieron una demostración de poder: sí se pueden lograr cosas impensadas, aunque tengas al frente a Dani Alves, Alexandre Pato o Adriano Correia.

Brasil nunca en su historia ha perdido por Eliminatorias Sudamericanas en condición de local. La ‘canarinha’ de local cuándo va camino al mundial solo gana o empata, y dentro de los consuelos venezolanos hay un 0-0 en Campo Grande, cierre de eliminatorias que para César Farías fue un abreboca de las capacidades de su selección. El mismo resultado se vio en la histórica Copa América de 2011, cuando la vinotinto igualó con la selección dirigida por Mano Menezes en un partido recordado por dos momentos impactantes: el balón que Vizcarrondo le saca en la línea de gol a Robinho y la pelea entre Farías y Neymar Jr en el entretiempo del partido, que estuvo en todos los titulares del día siguiente.

Farías aseguró que le exigió “respeto” a Neymar debido a que el futbolista se abstuvo de detener una jugada cuando el delantero venezolano Miku Fedor estaba tendido en el suelo tras haber sido derribado en una falta no pitada por el árbitro.

“Me parecía injusto que Brasil pudiera ganar el partido con un gol así. Por eso reclamé a Neymar porque el fútbol no sólo es jugar, tiene otros aspectos del juego. Le exigí respeto”, afirmó el estratega nacional sobre aquel incidente.

A pesar de que los números evidencien el claro dominio histórico de Brasil –sobre Venezuela y el resto de las selecciones del continente- enfrentarse al elenco ‘verdemarelho’ siempre es visto con sed de revancha: ya no es un rival inaccesible, ni un equipo que haya que detenerse a admirar en demasía. En sus comparaciones con su vecino país, hemos comprendido que planteando un juego de forma correcta y entregándose se puede sacar un buen resultado y el codearse con la élite ayuda a mejorarnos a nosotros mismos. Entendemos el fútbol brasileño, nuestros jugadores lo ven desde adentro y cada juego va mostrando más nuestra evolución en el tiempo.