Guaidó asegura que en los próximos días se anunciará fecha de consulta popular - Runrun

La oposición inició una campaña a favor de la consulta popular, aunque todavía no se ha confirmado la fecha

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó aseguró que entre “mañana o pasado mañana”, el Comité Organizador anunciará la fecha de la consulta popular.

“Mañana o pasado mañana el Comité Organizador de la consulta popular anunciará formalmente la fecha, cumpliendo con varios protocolos de seguridad, bioseguridad, de implementación, de ejecución, del derecho a participar de todos los venezolanos. Será alrededor del 6 de diciembre”, explicó Guaidó al finalizar el acto de campaña de la consulta llamado “Venezuela alza la voz”.

En dicho acto, realizado en parque Agustín Codazzi de Prados del Este, en Caracas, participaron varios diputados del Parlamento, quienes compartieron la idea de que es importante “deslegitimar” las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre.

El presidente Guaidó enfatizó ante una multitud de ciudadanos, la importancia de “ejercer la mayoría” y que la campaña para esta consulta popular, no será solo con entrega de volantes o con asambleas vecinales, sino también protestando en la calle.

“Hay que llegar a cada comunidad, cada gremio, partido político y reforzar la idea de que no es un voto, es un respaldo a un fraude. Vamos a hacer campaña como hizo Yaracuy, en la calle, protestando, exigiendo. La mayoría debemos ejercerla en la calle”, señaló.

Guaidó recalcó la importancia de la unidad en estos momentos y que no es un fin en sí mismo, sino un vehículo. “Entren que caben 100, invitemos a todos. Que nadie pretenda vender el carro por partes, que es de todos. Es que eso no es ni de Guaidó o de la AN, es de todos los venezolanos”, indicó.

Sobre este tema, el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) hizo un llamado para no discriminar al chavismo disidente y más bien invitarlos a unirse a la oposición. “Tenemos que dar la bienvenida al chavismo disidente, si queremos crecer y ser fuertes, la unidad de todos es fundamental”, señaló.

Guanipa dijo que la unidad es fundamental y que si se ejerce más presión, se logrará la salida de Nicolás Maduro del poder. “Por eso es importante que sigamos unidos y que ninguna diferencia sea más grande del tamaño de la responsabilidad que tenemos con Venezuela”.

Por eso expresó que la consulta popular es una actividad que puede ayudar mucho con la movilización y la organización ciudadana. Sobre observaciones que se han hecho a este mecanismo, el primer vicepresidente añadió que la gente tiene derecho a expresarse, decir lo que piensa y ratificar su rechazo a Nicolás Maduro.

“¿Qué tenemos que hacer? tenemos que deslegitimar la farsa del 6D, hay que hablar con la gente, todo el día, todos los días, que nadie avale a la dictadura de Maduro. Tenemos derecho a seguir luchando por condiciones electorales, para elegir presidente y Asamblea Nacional. Venezuela no tiene presidente electo, tiene uno encargado. Tenemos la responsabilidad de seguir ejerciendo presión”, señaló.

Igualmente aseveró que es importante divulgar el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y también el último comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela.

Autorizar a la AN

En el acto también participó la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) quien aseguró que la consulta popular permitirá rechazar el “fraude electoral” y expresar que se quieren elecciones libres, democráticas, tanto presidenciales como parlamentarias, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) elegido por la Asamblea Nacional y con los partidos políticos “en manos de sus verdaderas autoridades”.

“La consulta tiene como objetivo, que los venezolanos le digamos a la comunidad internacional que autorizamos a la Asamblea Nacional a que lleve a cabo todos los mecanismos internos y externos, que sean necesarios para alcanzar la libertad en Venezuela”, explicó.

También el diputado Biagio Pilieri (Convergencia-Yaracuy) dijo que la consulta es un nuevo mecanismo de presión, que se suma a la presión internacional. “Le va a decir a la comunidad internacional que necesitamos ayuda, que solos nos podemos, porque estos que están en el poder son unos criminales”.

“Hay ciudadanos que no tienen otra forma de expresarse sino votando, bueno la consulta popular también será una forma de participar, donde diremos que no vamos el 6D porque es una farsa. Tienen la opción de la consulta para expresarse”, agregó.

En el acto también estuvo presente Tulio Gudillo, representante de los pueblos indígenas, quien ratificó su participación en la consulta popular y señaló que no sebe dejar a un lado el voto de los indígenas. “Hay miles de indígenas dispuestos a dar la pelea”.

Gudillo recordó que la crisis también afecta a las comunidades indígenas. “Hay hambre, la gente se muere de mengua porque no hay salud, medicinas. Tenemos suficientes razones para que los pueblos indígenas estemos con las fuerzas democráticas”.