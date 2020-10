Ramos Allup niega sucesión en presidencia del gobierno interino - Runrun

Diputados aseguran que no se ha dado discusión sobre un posible cambio de presidente interino a partir del 5 de enero

La tarde de este viernes, 16 de octubre, el periodista Vladimir Villegas aseguró que dentro del G4 -principales partidos de oposición- que estarían discutiendo la posibilidad de “rotar” la presidencia del gobierno interino y que el diputado Henry Ramos Allup, sería una de las opciones para suceder a Juan Guaidó.

Fuentes de AD me confirman la rotación en la presidencia del “gobierno interino” a partir del 5 de enero. Al bate Henry Ramos Allup… — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 16, 2020

Pero en su cuenta de Twitter, Ramos Allup negó estas discusiones y señaló que “no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá”.

Recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) October 16, 2020

El diputado de Acción Democrática, Piero Maroun aseguró a Runrunes, que esta discusión no se está dando dentro del partido. “En AD no está planteada bajo ninguna condición rotar absolutamente nada, y en este sentido cualquier información que salga difundida en algún medio de comunicación, por parte nuestra no le damos ningún tipo de credibilidad”.

Igualmente los diputados Adriana Pichardo (VP-Aragua) y Omar Barboza (UNT-Zulia) señalaron que una supuesta rotación de la presidencia interina no está dentro de las conversaciones de los partidos del G4. “en todo caso es la tesis de PJ, por lo que se ve”, dijo la diputada Pichardo a TalCual.

Barboza añadió que la continuidad administrativa sí ha estado dentro de las discusiones, “y al tener la conclusión jurídica y política sobre el tema lo daremos a conversar. En estos momentos estamos centrados en dos temas: la deslegitimación de la farsa convocada para el 6 de diciembre, y la consulta popular para que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de expresar su rechazo a ese fraude”.

Igualmente el periodista Vladimir Villegas agregó que según una fuente de Voluntad Popular, sí hay un debate a lo interno del G4 sobre un cambio de presidente interino, pero que no hay consenso y que sería una propuesta de Primero Justicia.

Una fuente muy autorizada de VP me confirma que esa tesis de la rotación se ha estado discutiendo. No hay consenso. La misma fuente atribuye esa propuesta a PJ. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 16, 2020

La diputada Olivia Lozano (VP-Bolívar) aseguró a Runrunes que la información sobre una sucesión de Guaidó es “falsa”. “Información falsa. El G4 está enfocado en respaldar la ruta propuesta por el presidente Juan Guaidó, desde el Pacto Unitario activando los comandos para la organización y movilización ciudadana, contra el fraude planteado por Nicolás Maduro para el 6D y la participación, movilización y organización de la ciudadanía país la Consulta Popular”.