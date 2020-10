PasandoLaCuarentena | Meollo Criollo estrena nuevo libro ilustrado para niños - Runrun

View this post on Instagram

¡Nos vamos de viaje otra vez por Venezuela! 🇻🇪 Los dos primeros viajes, por los paisajes y las tradiciones del país, fueron tan increíbles, que cuando Alesia y Jose ahora preguntan: ¿Por qué Venezuela?, Papapa y Lela los llevan en un tercer viaje muy especial que les enseña los motivos que tenemos todos los venezolanos para sentirnos agradecidos, orgullosos y responsables de nuestra tierra. 🚀 Y como el futuro de Venezuela está en manos de todos, este cuento tiene una particularidad: 🤷‍♂️ ¡Es coloreable para que sean los niños quienes lo llenen de color! 🖍 Estamos muy felices con este nuevo cuento, escrito por @nachopalacios e ilustrado por @leornieves, que habla de solidaridad, compromiso, trabajo, unión y esperanza; y que además tiene el honor de contar con un epílogo escrito por nuestra querida y admirada amiga @elisa.vegas, directora de la @sinfonicayacucho. 💥 El libro ya está disponible en Amazon (link directo en la bio) y estará llegando a las librerías a partir de esta semana. 📚 Así que vente, viaja con nosotros y #PonleColorAVenezuela. 💛 💙 ❤️ ¡Gracias a todo nuestro equipo de @meollocriollo y @crackestudio por apoyarnos y hacerlo posible! @aileenpalacios @verogutierrezart @ivettovar @nataliarasquin @paulina_pimentel @alexkment @rhaynelvictoria @gabrielvasquezlml @carollelena @josempalacios ¡y a todos los demás, son unos cracks! 🙌⚡️🙌