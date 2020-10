Las noticias económicas más importantes de hoy #16Oct - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Evalúan apertura general vigilada de la economía en noviembre y diciembre, reservas de crudo en Estados Unidos bajan más de lo previsto y aconsejan abrir mecanismos para pagos en dólares, son los temas más destacados del día.

Expertos aconsejan abrir mecanismos para pagos en dólares en Venezuela

Expertos en finanzas califican como un error que el Banco Central de Venezuela haya bloqueado un sistema privado de pago en dólares dentro del país, y recomiendan la apertura urgente de mecanismos similares para poder cancelar bienes y servicios en monedas distintas al bolívar. Desde diciembre del año pasado, un grupo de bancos privados de Venezuela ofreció a sus clientes la alternativa de contar con una cuenta para guardar sus dólares o euros. Es lo que se ha bautizado como “cuenta custodia”. Descifrado

«Busquen sus mercados en el exterior», la recomendación de Conindustria a los empresarios de Venezuela

Adán Celis, presidente de Confederación Venezolana de Industriales, prevé para el cierre del año 2020 que 60% de las empresas agremiadas en Conindustria (2.209) pudieran bajar sus santamarías definitivamente si se mantiene el contexto económico actual. En una rueda de prensa en línea, Adán Celis recalcó que hay expectativas de cambios con el poder Ejecutivo, pero «deseos no empreñan».«Aquí no estamos pidiendo lanzar un cohete al espacio» sino condiciones mínimas para trabajar. El presidente de Conindustria opinó que mientras no se concrete un cambio de políticas públicas se seguirán cerrando centros comerciales y miles de familias quedarán sin ingresos. Descifrado

Exoneran importación de juguetes: evalúan apertura general vigilada de la economía en noviembre y diciembre

El presidente Nicolás Maduro anunció que se están evaluando nuevas medidas de flexibilización por el Covid-19 para implementar en noviembre y diciembre. Esta medida busca incluir a todos los sectores económicos del país, cumpliendo las normas de bioseguridad y franjas de horarios específicos por área comercial. Explicó que tras comprobar que la curva de contagios por coronavirus en el país, se ha aplanado y la tendencia es a disminuir los casos de infecciones y fallecidos, se está evaluando la posible flexibilización general vigilada. Bancaynegocios

Maduro anuncia reapertura paulatina del sector turismo desde el 1 de diciembre

El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del 1 de diciembre se comenzará a reabrir «paulatinamente» el sector turismo con fuertes medidas de bioseguridad, luego que la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) alertó que estas empresas corren un severo riesgo de quiebra, ante la nueva prórroga de la suspensión de vuelos comerciales hasta el 12 de noviembre. Maduro afirmó que, pese a que se va a mantener el método 7 + 7, se está evaluando «una nueva modalidad para que todo el sector económico pueda tener su temporada decembrina». Bancaynegocios

Refinería Kamamam en Tailandia tendrá que paralizarse por sanción del gobierno de EEUU contra PDVSA

La empresa de refinación Tipco Asphalt de Tailandia tuvo que recurrir a varias comunicaciones a la Bolsa de Valores de ese país, en la ciudad de Bangkok ,con el fin de advertir que su refinería en Kamaman depende en 90% del crudo venezolano y que se verá perjudicada por la petición hecha por el gobierno de los Estados Unidos de suspender todo contrato de suministro con Petróleos de Venezuela (PDVSA). PetroGuia

Reservas de crudo en Estados Unidos bajan más de lo previsto

Las reservas comerciales de petróleo crudo en Estados Unidos bajaron más de lo previsto por los analistas en la semana que terminó el 9 de octubre luego del paso del huracán Delta por el golfo de México. Según el informe semanal publicado este jueves -un día más tarde de lo habitual por el feriado del lunes- por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), las reservas bajaron 3,8 millones de barriles (mb) a 489,1 mb. Banca y Negocios