EEUU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por Samark López - Runrun

El gobierno de EEUU anunció este jueves, 8 de octubre, una recompensa de 5 millones de dólares por llevar ante la justicia al empresario venezolano Samark López Bello.

A través de Twitter, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló que esta recompensa se ofrece para capturar a Samar López “por crimen organizado transnacional”.

En el año 2017, Samark López fue sancionado por EEUU, debido a su presunta vinculación en lavado de dinero y narcotráfico, reseñó Poderopedia.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el ministro de Petróleo, El Aissami, utilizó a López Bello para que usara su nombre en 13 empresas en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido .

Según el reporte del Tesoro, en todas las empresas hubo embarques de más de 1.000 kilos de drogas.

Además, López Bello está, desde el 2019, en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde aparece con el alias Samark López Delgado, de ocupación “facilitador financiero”.

The U.S. announced a reward to bring to justice Venezuelan national Samark Lopez Bello for transnational organized crime. We will work with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens from the illegitimate Maduro regime, while helping the Venezuelan people restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 8, 2020