El Mañanero de hoy #7Oct: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

El señor Capriles recibió mucha presión. Hemos sabido que las personas que se inscribieron para ser candidatos han recibido presiones de todo tipo, no me atrevo a decir, porque no tengo las pruebas, incluso qué tipo de presiones han recibido. Pero sí han sido presionados y así lo reconocen. La oposición venezolana debe terminar de independizarse de Estados Unidos», Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro #6Oct