AN advierte sobre crítica situación de las cárceles en el país - Runrun

La diputada Yajaira Castro aseguró que en 273 calabozos policiales hay aproximadamente 60 mil presos

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) debatieron sobre la crítica situación de las cárceles en el país, por la falta de articulación entre diferentes ministerios, que ha provocado un “caos”. Sin embargo en ningún momento hicieron mención a la aprobación de la extensión del mando de la Misión de Determinación de Hecho en las Naciones Unidas, este martes, 6 de octubre.

El diputado Gilber Caro (VP-Miranda) señaló en la sesión virtual del Parlamento, que ha hecho falta voluntad política para solucionar un problema que ha acabado con muchas vidas.

Sobre esto la diputada Yajaira Castro (PJ-Anzoátegui) indicó que en las cárceles, los muertos se han duplicado con respecto al primer semestre del año pasado por enfermedades y por desnutrición. “El régimen irresponsable los mantiene en un hacinamiento total”.

#SesiónAN | El Dip. @gilber_caro inicia el debate sobre la crítica situación de los centros penitenciarios en Venezuela. pic.twitter.com/f2uYTQYJdk — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 6, 2020

“118 presos han muerto en el primer semestre en los calabozos policiales, 119 en las 26 cárceles y en ambos casos el 50% es por desnutrición y otras enfermedades”, indicó.

“No puedo dejar de mencionar lo sucedió en el retén de Cabimas, en el Zulia el pasado lunes 28 de septiembre cuando un grupo de 150 reclusos salieron a la calle a protestar. Esto solo sucede en Venezuela”, agregó la diputada de la AN.

También relató que actualmente en 273 calabozos policiales se encuentran detenidos aproximadamente 60 mil presos, “que se encuentran en condiciones inhumanas, ya que estos calabozos no tienen las condiciones para tener detenidos por más de 48 horas”.

AN alerta sobre salud colapsada

Otro punto que tocaron los parlamentarios en la sesión de la AN, es el del deterioro y colapso del sistema de salud venezolano, y que de acuerdo al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 han muerto 1.557 personas por falta de insumos en los centros de salud.

El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) señaló que desde 2014 se viene alertando del déficit en el sistema sanitario y que en 2016 la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se indicó que había una escasez de 90% de medicamentos esenciales.

#SesiónAN | El Dip. @guillerpalacios inicia el debate sobre la deplorable situación del sistema asistencial y social en el país. pic.twitter.com/0rQM1rFrIw — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) October 6, 2020

Palacios hizo referencia al caso de la enfermera Hilda Lameda, del estado Lara, quien fue mordida por una serpiente el viernes, 2 de octubre, fue trasladada hasta un ambulatorio, pero no tenían el suero antiofídico, pero tampoco la pudieron trasladar a Carora porque la ambulancia no funciona y no la pudieron llevar en un carro particular por falta de gasolina.

Además aseguró que no es el único caso y por eso solicitó al Parlamento que abra una investigación a través de la subcomisión de Salud, además de llevar el caso a la oficina de la Alta Comisionada y a la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

La diputada Dianela Parra (AD-Zulia) dijo en el debate que en el país no hay posibilidades de atención social de prevención, de conducción que garantice una mejor calidad de vida.

“No hay atención para los enfermos y mucho menos para los difuntos que son enterrados en los patios de las casas, porque no hay programas funerarios. Estamos transitando por una verdadera calamidad, una catástrofe sanitaria, asistencial y social, sin comparación en el mundo”, aseguró la parlamentaria.