Trump publicó video para disipar dudas en torno a su salud - Runrun

El presidente de los Estados Unidos publicó un video el sábado por la tarde en el que llamó a la calma sobre su estado de salud, aunque admitió que las próximas 48 horas serán la gran prueba

Donald Trump publicó en la tarde del sábado en su cuenta de Twitter un video, grabado desde el hospital militar al que ingresó el pasado viernes tras dar positivo para COVID-19, en el que llamaba a la calma sobre su estado de salud tras un día de incertidumbre y desconfianza, debido a mensajes contradictorios sobre su evolución.

En el video dice: “No tenía elección. Me dieron la opción de quedarme en la Casa Blanca: enciérrese allí, no salga, no vaya siquiera al Despacho Oval. Quédese arriba y disfrute. No vea a gente, no hable con gente. Pero no puedo hacer eso, debo estar al frente. Esto es Estados Unidos, este es el país más poderoso del mundo. No puedo encerrarme en una habitación, quedarme seguro y decir: ‘Que pase lo que tenga que pasar’. Debemos afrontar los problemas, un líder debe afrontar problemas. Ningún gran líder no lo hubiera hecho”.

Sobre la salud de la primera dama, Melania Trump, indicó que se encuentra muy bien. «Me pidió que les recordara el respeto y el amor que ella tiene por nuestro país. Ella lo está manejando muy bien, es un poco más joven que yo, solo un poco», dijo.

Las interrogantes en torno a la salud del primer mandatario estadounidense no habían sido despejadas del todo por los médicos tratantes, quienes crearon confusión durante la rueda de prensa que ofrecieron el sábado en la mañana pues dejaron entrever que Trump podría haberse contagiado antes de lo anunciado.