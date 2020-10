PasandoLaCuarentena | Fin de semana cultural para disfrutar en casa - Runrun

View this post on Instagram

"Te doy mi alma" Cineforo Gestalt – Fígura y Fondo: Una perspectiva Gestáltica del Séptimo arte. Ciclo: La Gestalt: Una Terapia para el contacto. – En esta oportunidad contaremos con la participación del médico psiquiatra y psicoterapeuta: Guillermo Feo García, fundador del CENAIF Escuela de Gestalt y la profesora y, también, psicoterapeuta: Rebeca Gómez, como foristas del film Te doy mi alma, del director italiano Roberto Faenza (2002). – Esta película italiana reúne todas las condiciones necesarias para continuar conversando acerca de los procesos psicoemocionales y la Terapia como medio idóneo, para el "darse cuenta". Una mirada gestáltica del padre de la llamada Psicología Profunda. Sin duda, un film muy bien logrado, que nos acerca a estos personajes históricos, entremezclando las dimensiones de lo público y lo privado, entre lo que "debe ser" y "lo que es". – El encuentro será a través de la plataforma Zoom a las 11:30 am (hora de Venezuela). Ingresa a www.trasnochocultural.com y compra tu entrada antes del sábado 03 de octubre de 2020. – #TrasnochoCultural #TrasnochoWeb #CineGestalt #Gestaslt #Cineforo #Conversatorio #Foro