ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la mañana #26Sep - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus hasta la mañana del #26Sep.

Para la mañana de este sábado #26Sep hay cinco noticias resaltantes sobre esta pandemia, que se presentan a continuación:

Justin Trudeau advierte que la segunda ola de covid-19 ya está ocurriendo en Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau declaró, el miércoles, que una segunda ola de coronavirus ya está en marcha en la mayor parte de su país.

«Estamos al borde de una caída que podría ser mucho peor que la primavera», dijo Trudeau durante un raro discurso a la nación. «Sé que esta no es la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar y no podemos cambiar los números de hoy o incluso los de mañana. Esos ya fueron decididos por lo que hicimos o no hicimos hace 2 semanas. (CNN)

Estados Unidos supera los 7 millones de contagios por coronavirus

Estados Unidos sobrepasó este viernes, 25 de septiembre, los 7 millones de casos de coronavirus, apenas dos días después de haber superado la barrera de las 200.000 muertes a causa de COVID-19, según el rencuentro independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En detalle, los casos confirmados ascendieron a 7.005.746. Estados Unidos continúa siendo el país con más contagios en el mundo, seguido de India (5.818.570) y Brasil (4.657.702).

Estados Unidos también encabeza las estadísticas de decesos, con 203.240, según la Universidad Johns Hopkins, que ubica en el segundo puesto a Brasil, con 139.808 fallecidos, y en tercer lugar a India, con 92.290. (DW)

Sánchez dice en la ONU que el “acceso equitativo” a la vacuna es un “imperativo moral”

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes ante la Asamblea General de Naciones Unidas un “pacto global por la salud”, un reforzamiento de la Organización Mundial de Salud (OMS) y un “acceso equitativo” de todos los países a las futuras vacunas de la covid-19 porque, además de ser lo más eficaz médicamente, es un “imperativo moral absoluto, innegociable”, según sus palabras. (El País)

México selecciona 360 pacientes con COVID-19 para ensayos clínicos

El gobierno de la Ciudad de México inició el viernes (25.09.2020) en cuatro jurisdicciones sanitarias el proceso de selección de 360 pacientes con coronavirus, para participar de manera consciente e informada en el ensayo clínico con los medicamentos Mesilato de camostat y Artemisia annua.

La alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, precisó que el estudio clínico se llevará a cabo bajo la coordinación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y la Secretaría de Salud capitalina, con la participación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI). (DW)