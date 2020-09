INVESTIGACIÓN | Pdvsa contamina más de lo que produce - Runrun

Pdvsa relajó sus normas para mitigar el impacto de sus operaciones en el ambiente y en la salud; mientras, poco han hecho los organismos encargados de velar para que se cumplan y para determinar responsabilidades. Trabajadores petroleros, habitantes de las poblaciones cercanas a la estatal, ambientalistas, médicos e investigadores académicos cuentan cómo la contaminación de la industria afecta al país

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha sido protagonista desde agosto de 2020 de varios de los peores derrames que se han registrado en la historia venezolana. La situación no es nueva y mucho menos accidental, pues la falta de mantenimiento e inversión en las refinerías y los procesos operativos de la empresa no solo han traído problemas de contaminación al ambiente, sino caída de su producción de crudo, de gasolina y de gas natural.

TalCual en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Pdvsa contamina más de lo que produce, que muestra cómo la empresa estatal acumula pasivos ambientales desde gestiones anteriores y que no solo no han sido resueltas por la llamada “revolución bolivariana”, sino que las empeoró.

La producción de Pdvsa ha caído vertiginosamente desde hace seis años, según reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un hecho que se conjugó luego con las sanciones de Estados Unidos sobre la industria. Tras su deterioro operativo, mientras menos produce, más contamina y enferma.

Poblaciones cercanas a las refinerías de todo el país, especialmente las ubicadas en el oriente, se han quejado por el venteo y quema de gas, por la acumulación de desechos petroleros como el coque y el azufre, además de los continuos derrames y fugas de crudo que afectan parques nacionales y ríos que proveen de agua a ciudades.

Los trabajadores de la industria petrolera también se ven afectados. Representantes sindicales sostienen que la falta de mantenimiento y de operatividad; así como la escasa dotación de equipos de protección personal son las principales causas de la afección ambiental y de las enfermedades ocupacionales que se han elevado en los últimos años.

Y no es para menos, sólo en agosto pasado hubo cuatro importantes fugas de petróleo que llegaron a zonas naturales protegidas; hay 13.000 fosas de crudo a cielo abierto que pueden llegar a incendiarse; las montañas de coque miden el equivalente a un edificio de 20 pisos y se cuadruplicó la quema de gas en el país. Todo ello, no solo afecta a ríos de agua dulce, manglares, arrecifes y a la fauna marina especial, sino que también contribuye al efecto invernadero responsable del cambio climático y hasta el aumento de enfermedades respiratorias y diversos tipos de cáncer.

La opacidad de la empresa en la publicación de información operativa de la industria, contribuye a mantener en secreto la realidad sobre la contaminación de Pdvsa ante la opinión pública. Además, pocas investigaciones se han dado sobre estos casos y ha habido una falta de seguimiento de los delitos ambientales por parte de los correspondientes organismos del Estado.

¿Cuánto ha sido el crudo derramado, cuánto coque y azufre se ha acumulado, cuánta quema y venteo de gas se generan, cuáles son las principales afecciones a la salud y accidentes laborales en Pdvsa, cuáles son las quejas de los habitantes de las poblaciones cercanas a la industria?

Todo ello será respondido en este trabajo de investigación, el cual puede leer completo aquí o al pulsar la imagen: