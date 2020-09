PasandoLaCuarentena | Unimet y Fundune presentan primer módulo de iniciación en el mundo del espectáculo - Runrun

View this post on Instagram

LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA Sede Oriente y Fundune te Invitan a participar en el programa: “INICIACIÓN EN EL FASCINANTE MUNDO DEL ESPECTÁCULO” Novedoso Programa (On Line) dictado por reconocidas figuras del medio artístico, que te brindarán la oportunidad de tener una guía inicial de como introducirse en el mundo del espectáculo. Este Programa está conformado por los siguientes módulos: 1) Arte del Canto Facilitadora: Delia (@deliamusica), cantante y coach vocal. 2) Aproximación al Trabajo Actoral Facilitador: Antonio Delli (@antoniodelli), primer actor de teatro cine y tv. 3) Bailemos la Vida Facilitadora: Diana Patricia. (@lamacarenadelmundo). 4) Introducción al Mundo de la TV Facilitador: Andrés Malavé (@amalavef), productor creativo de Súper Sábado Sensacional. 5) Locución en Radio y Televisión Facilitador: Nestor Brito Landa (@nestorbritolanda) Locutor, productor de radio y ancla del noticiero Venevisión. 6) Animación para la Televisión y Eventos Especiales Facilitador: Henrys Silva (@henrys_silva) Animador de Súper Sábado Sensacional. Cada módulo consta de dos sesiones de una hora y treinta minutos, las cuales se dictan sábado y domingo a las 4:00 pm, cada quince días. En total serían 6 módulos, los cuales se deben cursar completos y aprobar para poder recibir el certificado del Programa por parte de la Universidad Metropolitana. . Fecha de inicio del Programa: sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 4:00 pm Para mayor información e inscripciones puedes contactarnos: Correo: [email protected]📩 [email protected]📩. Se ofrecen diversas modalidades y facilidades de pago. . Teléfonos : 0424-8546146📲. 0414-3096657📲. 0424-8839965📲 0424-8798474 📲 #forochat #HenrysSilva #unimet #unimetocr #Universidad #ArtistasVenezolanos #Lecheria #Caracas #Anzoategui #Venezuela #marketing0281 #musica #actuacion #baile #eventos #animacion