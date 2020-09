El pacto unitario de Guaidó incluye una consulta popular - Runrun

Guaidó no especificó la fecha de esta consulta popular

El presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acompañado de varios diputados presentó su propuesta de “pacto unitario” en donde una de las propuestas es activar el artículo 70 de la Constitución, para hacer una consulta popular con apoyo internacional.

“No ofrecemos soluciones mágicas o caminos libres de sacrificio. (…) Así que Venezuela, aquí está la articulación de liderazgo, la suscripción del pacto unitario, pero sobre todo para dirigir y orientar a la solución definitiva de Venezuela, hoy más que nunca reconozco a todos, hoy más que nunca confió en Venezuela”, afirmó en su alocución transmitada por Zoom y Youtube para los medios de comunicación.

Igualmente indicó que la unidad no es solo un “vehículo” para enfrentar a la administración de Nicolás Maduro, “sino también con el entendimiento de que hoy todos somos necesarios, en la construcción de la mayoría, ha sido una conquista diaria”.

Guaidó señaló que los que suscribieron el pacto no son suficientes y que necesitan el respaldo de la gente, comunidad internacional, de la Fuerza Armada Nacional, “los que hoy sostienen al régimen, todos somos necesarios, todos hemos aportado en la construcción de la mayoría”.

“El factor militar tiene una responsabilidad, ahí está el esquema de la transición, ahí está el esquema de levantamiento de sanciones, dejen de esconderse tras las fallas del dictador, dejen de obviar la realidad en Venezuela”, expresó.

Respaldo ciudadano

Sobre la consulta popular, aún no se tiene fecha, aunque el presidente Guaidó ha asomado que podría ser virtual, debido a la pandemia de la COVID-19.

En el pacto unitario también se convoca a los ciudadanos a “rechazar el fraude” convocado para el próximo 6 de diciembre. También se desplegará una campaña nacional e internacional por elecciones presidenciales y legislativas libres.

Otro punto es construir y organizar un nuevo espacio o plataforma de unidad y coordinación de las fuerzas democráticas de la sociedad civil. “Sentar las bases de un Gobierno de emergencia nacional, cuyo objeto sea dirigir la transición, atender de manera urgente la crisis económica y social y convocar elecciones libres”.

El presidente Guaidó agregó que entendiendo la necesidad de la unión, emprendieron ese camino, “no porque no tengamos clara la estrategia, la dictadura plantea un fraude y nosotros planteamos la bandera de lucha de elecciones libres, no vamos a legitimar un proceso como no lo hicimos el 20 de Mayo de 2018″.

“El gran debate no es el qué, el gran debate es cómo, es necesario expresar una y otra vez las veces que sea necesario la mayoría”, indicó.

Guaidó también dijo que dejarán las puertas abiertas para invitar a todos los sectores. “No es que no hay que hablar de los problemas, creo que los trapitos sucios se lavan en la casa, y ojo no es que no hagamos las denuncias, no es que no señalemos los errores, estamos aquí para responder, para rendirle cuentas al pueblo de Venezuela”.