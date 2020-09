Las noticias económicas más importantes de hoy #7sep - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Consumo de proteína animal es 66% inferior a los estándares nutricionales, refinería El Palito sigue teniendo problemas de distribución y las razones del alza del dólar, son los temas más destacados del día.

El Impulso: La banca venezolana muestra la intermediación financiera más baja de su historia

La banca venezolana muestra unos resultados poco favorables al cierre del primer semestre de 2020. Según los datos publicados por la Sudeban, a los créditos y los ingresos del sector se los sigue devorando la hiperinflación y la devaluación. Pocos bancos se mantienen con una alta participación de un mercado que se hace cada vez más pequeño en comparación con la de otros países en la región «La banca venezolana no está en posición para servir como factor de apalancamiento, de ejecutar su principal función que es la canalización de los recursos superavitarios de la economía a actividades productivas y fomentar con ello el crecimiento económico», así se desprende de un informe de la consultora Torino Capital sobre el sector financiero en Venezuela. Descifrado

Gobierno plantea a aerolíneas privadas conformar alianza para coordinar y ampliar operaciones

El viceministro de Transporte Aéreo, general de brigada Ramón Velásquez Araguayán presentó una propuesta a las líneas aéreas que operan para construir una alianza que coordine servicios, en función de cubrir un mayor número de rutas internacionales en Europa y Asia, y «trabajar como equipo» y desarrollar planes de acción que conviertan al país en un gran centro de conexión en la región. La idea surge como un mecanismo de apoyo a un sector fuertemente golpeado por la parálisis de casi 6 meses por la emergencia nacional derivada de la expansión del coronavirus Covid-19 en el país. Bancaynegocios

Conozca las razones por las que el dólar puede acelerar su tendencia alcista

El precio del dólar paralelo se disparó en una semana de cuarentena radical con un aumento de 10,25% entre el viernes 28 de agosto y el 4 de septiembre de pasado, cuando cerró en 362.119,47, según el marcador @EnParaleloVzla. El incremento neto fue de 33.662,19 bolívares. La expectativa para la próxima semana es absolutamente alcista, ya que se espera un esquema de flexibilización ampliada en todo el país, como parte del plan 7+7. Bancaynegocios

Consumo de proteína animal es 66% inferior a los estándares nutricionales internacionales

La alimentación de los venezolanos no escapa de la realidad económica del país, ya que el consumo ha venido en detrimento a la par con las cifras inflacionarias y de producción nacional de alimentos. De acuerdo cona las cifras de la Fundación Nadbio el consumo de proteína animal per cápita en el país está 65,9% por debajo de lo recomendado por organizaciones especialistas en nutrición. El consumo ideal de proteína animal es de 18,15 kilogramos anual per cápita y en Venezuela los ciudadanos sólo pueden ingerir 6,13 kilogramos, una cifra muy por debajo de los estándares mundiales. Bancaynegocios

Pdvsa: Refinería El Palito sigue teniendo problemas de distribución

José Joaquín Vargas, miembro del Estado Mayor de Refinación de Pdvsa, aseguró que este jueves podría arrancar de nuevo la Refinería de El Palito. No obstante indicó que el problema mayor que se presenta con la gasolina, es la distribución. Explicó que el complejo refinador tiene un sistema de bombeo para llevar el combustible hacia Yagua y Barquisimeto, pero en la actualidad las cuatro bombas que hacen este trabajo están paralizadas. El Carabobeño

Toro Hardy: Por décima vez en tres meses se paraliza Refinería El Palito

El economista y ex director de Pdvsa, José Toro Hardy, denunció que la refinería El Palito volvió a colapsar, sin indicar más detalles sobre el incidente, en su cuenta de Twitter. El experto sostiene que esta es la décima paralización en tres meses. Banca y Negocios

Departamento de Justicia de EEUU pide a Corte de Delaware preservar a CITGO como activo para la recuperación de Venezuela

Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, informó que el Departamento de Justicia de EEUU introdujo ante la Corte de Delaware una diligencia en la que respetuosamente se reitera al juez que lleva la causa de Crystallex contra la República y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que CITGO, al ser una petrolera autónoma con capital venezolano, no tiene por qué asumir las consecuencias del manejo de las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En consecuencia, pide al tribunal desestimar el planteamiento de la minera canadiense de avanzar en una posible venta. Runrunes

Petrosucre afirma que buquetanque anclado en el Golfo de Paria no tiene riesgo de derrame

La empresa mixta entre Pdvsa y la italiana ENI, Petrosucre, negó que la unidad de almacenamiento de crudo Nabarima represente una amenaza para el ecosistema del Golfo de Paria y áreas circundantes, ya que «este buquetanque posee todas las condiciones operativas y de seguridad». Banca y Negocios

Exportaciones de petróleo de Arabia Saudita a EEUU aumentaron 110% en primer semestre de 2020

En junio de 2020 Arabia Saudita exportó a Estados Unidos un millón 221.000 barriles diarios de petróleo, de acuerdo con el reporte mensual de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, EIA por sus siglas en inglés. PetroGuia