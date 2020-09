Simonovis revela que acuerdo con la DEA se firmará máximo en dos semanas - Runrun

El acuerdo también buscará nombrar a las FAES como un grupo terrorista

El comisionado para la Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis aseguró que el acuerdo que se firmará entre la Asamblea Nacional y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) buscará declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como un grupo terrorista.

Simonovis, en entrevista para TV Venezuela, agregó que el acuerdo con la DEA estuvo activo entre Venezuela y Estados Unidos, bajo el marco establecido por Naciones Unidas, para permitir la cooperación bilateral contra crímenes trasnacionales. Luego en 2005 fueron expulsados por el gobierno de Hugo Chávez.

El comisionado y comisario señaló que esos acuerdos suspendidos serán retomados desde esa fecha, lo que incluye identificación de personas, empresas y gente vinculada a la administración de Nicolás Maduro y otras actividades ilícitas.

“¿Cómo se traduce esto? Bueno, eso se traduce en cosas como por ejemplo con lo que pasó con (Alex) Saab, que muchos creen que por el hecho de no estar eventualmente dentro del radar, o no son públicos, no están siendo investigados. Pues no, están siendo investigados. Hay una serie de empresas, hay personas, hay familias de gente vinculada al régimen y su entorno que se mueven en varias partes del mundo, bueno, este acuerdo va a permitir que estas personas, una vez estén fuera del país (…) puedan ser detenidos”, añadió.

En ese sentido, Iván Simonovis aseguró que el acuerdo con la DEA será firmado aproximadamente en dos semanas, ya que la pandemia retrasó la toma de decisiones.

Sobre las FAES, el comisario Iván Simonovis dijo que ese cuerpo de seguridad se ha hecho famoso más por las “malas acciones que por las buenas”, aseverando que el director de ese cuerpo de seguridad, Miguel Domínguez, es un “colectivo” y “tiene un grupo de personas muy cercanas a él, que son realmente los que se han involucrado en una gran cantidad de delitos como homicidio, violaciones a los DDHH, narcotráfico, extorsión, secuestro”.

Destacó que lo “curioso” es que el FAES es un ente que parece independiente de la PNB, a pesar que son un cuerpo adscrito a la Policía.

