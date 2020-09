Liberan a Demóstenes Quijada, asesor de Juan Guaidó - Runrun

Quijada había sido detenido el pasado 2 de abril y se le imputaron los delitos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y ocultamiento de drogas.

Su liberación forma parte del “indulto” otorgado por Nicolás Maduro el lunes 31 de agosto.

El asesor estratégico de Juan Guaidó fue liberado este martes 1 de septiembre, luego de permanecer detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta desde hace más de cuatro meses. Quijada fue recibido por dirigentes políticos y por su abogado Joel García.

“Finalmente salgo como un hombre aún más formado en las exigencias de la vida y no queda más que trabajar. No fui torturado no me encuentro bajo ningún daño físico, es confuso estar detenido sin saber por qué pero debe soportarse con templanza. Estaba recluido con otras personas en una celda”, expresó Quijada a la prensa.

“Esperemos que no haya más presos políticos, no tengo nada que decirle a Nicolás Maduro”, añadió.

Quijada había sido detenido el pasado 2 de abril tras el allanamiento de su residencia, en donde se presentaron unos 30 funcionarios vestidos de negro, con los rostros cubiertos y portando armas largas, que decomisaron dos carros, indicó en su cuenta de Twitter el comisionado de Guaidó para los derechos humanos, Humberto Prado.

A Quijada le imputaron cuatro delitos: terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos en modalidad de ocultamiento y tráfico de droga en menor cuantía en modalidad de ocultamiento. Su abogado, Joel García, informó que los cargos fueron imputados por el Ministerio Público y acogidos por la jueza de la causa.