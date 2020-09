El Mañanero de hoy #1Sep: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

No faltará quien diga que qué hago alegrándome de mi libertad, pero mi hijo va a estar más cerca de su papá, mi familia más cerca de mí y yo más cerca de ellos. En esta noche de luna llena, la libertad va a ser siempre bien recibida. No me la imaginaba así, sino de otra manera”, Roberto Marrero, jefe de Despacho del presidente interino de la República, Juan Guaidó #31Ago