Las noticias económicas más importantes de hoy #21Ago - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Entre 3 y 5 dólares se revende el litro de gasolina en Bolívar, violaciones a la propiedad privada por COVID-19 y conductores en Lara pasan hasta tres días haciendo cola por combustible, son los temas más destacados del día.

En Lara 90% de conductores consultados aseguran haber pasado más de tres días en colas por gasolina

A medida que se agudiza la escasez de combustible, se recrudecen también las colas de conductores para abastecer sus vehículos y la molestia de los mismos ante la situación, la cual les ha llevado en días recientes a manifestar con cierre de importantes calles y avenidas en Barquisimeto. Elimpulso.com consultó en sus redes sociales a los usuarios, quienes en su mayoría aseguraron que han tardado más de tres días en cola para llenar los tanques de sus automotores. Descifrado

Entre 3 y 5 dólares se revende el litro de gasolina en Bolívar

El desabastecimiento de combustible en el estado Bolívar incrementa cada vez más el precio de la gasolina en el mercado negro. En Ciudad Guayana, Upata, incluso El Callao. Ciudadanos se han visto obligados a comprar gasolina por un mínimo de 3 dólares por litro. Conforme se agudiza las posibilidades de abastecerse directamente en una estación de servicio, subsidiada o dolarizada, también aumentan el precio de reventa. “Hasta la semana pasada me estaban cobraron 3.5 dólares el litro. Compré 10 porque no tenía nada de gasolina y necesitaba para al menos mover el carro para hacer la cola. Ya esta semana, como no están trabajando las bombas, la están cobrando en 5 dólares”, comentó Maritza, cuyo apellido prefirió reservar. Descifrado

Cedice Libertad alerta sobre incertidumbre e impacto de medidas por el COVID-19

Confinamiento con incertidumbre y violaciones a la propiedad privada y la libertad económica es la realidad que se vive en Venezuela al cumplirse 155 días del inicio de las medidas de “estado de alarma” tomadas por Nicolás Maduro con la excusa de controlar la pandemia por COVID-19 en Venezuela. Así lo considera el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), que en primer lugar recuerda que lo que originalmente se trató de “cuarentena” se transformó en una medida de confinamiento, que “al prorrogarse en varias oportunidades el estado de alarma, no parece tener un límite de tiempo o al menos existe cada vez más mayor incertidumbre sobre su fin”. Descifrado

Cámara Inmobiliaria propone la digitalización de registros para reactivarse de forma segura

Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, planteó que para que el sector pueda reactivarse de forma segura, es necesaria la digitalización de firmas en registros y notarías. Esto con el propósito de facilitar las operaciones de compra-venta y alquiler de inmuebles en el contexto actual de confinamiento para frenar la propagación de la pandemia. «No está digitalizado el país y debemos enfrentar ese problema de una vez», expresó el presidente de la Cámara. Bancaynegocios

Venezolana será sentenciada en octubre en EE.UU. por caso vinculado a PDVSA

La venezolana Lennys Rangel, exgerente de Petrocedeño, una filial de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y acusada por la justicia de Estados Unidos en relación con una trama de sobornos a funcionarios públicos de ese país, recibirá sentencia el 20 de octubre, según el expediente judicial al que tuvo acceso EFE

Citgo registró pérdida neta de $ 5 millones y pagó dividendo por $ 60 millones en segundo trimestre

La junta directiva de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos informó que durante el segundo trimestre de 2020 registró una pérdida bruta por 132 millones de dólares y se reduce a un neto de 5 millones de dólares cuando se incluyen las obligaciones por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Petroguia

OPEP debe corregir exceso suministro diario de más de 2 millones de barriles

Algunos miembros del grupo de países productores de petróleo OPEP+ tendrían que recortar su bombeo en 2,31 millones de barriles por día (bpd) adicionales para compensar su reciente exceso de oferta, según un informe interno de la alianza visto por Reuters. Descifrado

Petróleo de Texas baja 1,54% por incertidumbre sobre demanda y temor al virus

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con una bajada del 1,54 %, hasta los 42,47 dólares el barril, en una apertura marcada por las preocupaciones sobre la demanda y el miedo a que una segunda ola de la pandemia ralentice el buscado equilibrio de los mercados energéticos. Banca y Negocios