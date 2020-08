ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #20Ago - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 790.191 muertos en el mundo y 22.515.213 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Francia registra más de 4.700 casos de coronavirus en un día y vuelve a niveles de mayo

Francia registró 4.771 casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, es decir un millar más que el miércoles, lo que representa una progresión inédita desde mayo, según las cifras publicadas el jueves por la Dirección general de Salud. Es la primera vez desde mayo que se supera la cifra de 4.000 contagios diarios.

A pesar de ello, el número de ingresados en hospitales bajó a 149, en lugar de 162 el miércoles. Actualmente hay 4.748 pacientes de Covid-19 en los hospitales. AFP

Italia registra el mayor número de nuevos contagios de coronavirus desde mayo

Italia registró 845 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 23 de mayo, según el informe difundido este jueves por el ministerio de Salud. La península había reportado 642 contagios el martes, lo que confirmaría una tendencia al alza.

“No estamos en una posición tan mala como Francia o España, pero la situación no es satisfactoria”, advirtió el profesor Massimo Galli, director del departamento de enfermedades infecciosas del prestigioso hospital Sacco de Milán. AFP

Por qué el coronavirus puede ser también considerado como una enfermedad crónica

Los científicos están investigando por qué algunas personas siguen sufriendo las consecuencias del virus incluso tiempo después de recibir el alta. Este patrón cada vez preocupa más a las autoridades.

La publicación cita el ejemplo de Laura, una joven británica de 20 años que contrajo coronavirus. Durante la enfermedad presentó los síntomas habituales de la misma: tos seca, fiebre, falta de aliento, pérdida del olfato, náuseas y fatiga general. Después de tres semanas de descanso y aislamiento, comenzó a mejorar. Sin embargo, cinco meses después de que se le detectara el virus, todavía no se recuperó del todo.

La Universidad Johns Hopkins sostuvo que “puede haber un componente aéreo” en la transmisión del coronavirus

Uno de los grandes debates en torno a la transmisión del coronavirus es si el virus se puede contagiar a través del aire. Diferentes enfoques han tratado este tema, pero hasta el momento no hay una confirmación al respecto.

Sin embargo, cada vez son más las voces que sostienen que existe evidencia de esto. La doctora Lisa Maragakis, epidemióloga y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins, indicó que hay pruebas que sugieren “que puede haber un componente aéreo en la transmisión del virus”. Infobae

Harvard: el papel de los niños en la propagación del coronavirus es mayor de lo que se pensaba

El rol de los menores en el contagio del coronavirus Sars-CoV-2 es mayor a lo que se pensaba, de acuerdo a un informe publicado hoy en The Journal of Pediatrics y dado a conocer por The Harvard Gazette, elaborado por médicos y científicos de esa universidad norteamericana. “En el estudio más completo de pacientes pediátricos con COVID-19 hasta la fecha, los investigadores proporcionan datos críticos que muestran que los niños juegan un papel más importante en la propagación comunitaria de COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente”, señala el artículo.