ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #18Ago - Runrun

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 776.765 muertos en el mundo y 21.982.155 infectados. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

Francia superó los 220 mil contagios por covid-19

Francia registró 22 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas y 2.238 nuevos casos, una cifra que vuelve a dispararse tras los 493 positivos de la víspera, según la Agencia de Salud Pública. Ese organismo precisó en su página web que con estos datos se eleva a 30.451 el total de fallecimientos desde el inicio de la epidemia en Francia y a 221.267 el de contagios. En cuanto a los pacientes hospitalizados, , hubo un descenso neto de 102, hasta los 4.823. EFE

México superó los 57 mil decesos por covid-19

La Secretaría de Salud informó que México registró 266 defunciones y 3.571 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas con lo que alcanzó 57.023 decesos y 525.733 casos desde que comenzó la pandemia. Los contagios y muertes confirmadas en el último día presentaron incrementos porcentuales del 0,68 % en los casos y del 0,46 % en los decesos en comparación con los reportes del día anterior, señaló la entidad sanitaria.

El director de Epidemiología, José Luis Alomía, dijo al presentar el reporte técnico diario que desde el inicio de la pandemia se han aplicado 1.181.695 pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus. EFE

España es el país europeo con más casos de coronavirus

España se ha convertido en el país europeo que ha registrado más casos positivos de la COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, según los datos actualizados este martes por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés).

La tasa de España se eleva a 132,2 casos frente a los 98,6 de Luxemburgo, los 98,3 de Malta, los 88,5 de Rumanía y los 60,8 de Bélgica, que ocupan las cinco primeras plazas.

Científica mexicana descubrió cómo debilitar al COVID-19

Mónica Olvera de la Cruz es una prestigiosa científica de origen mexicano quien actualmente es titular del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos, quien lidera un grupo de investigación que logró encontrar una vulnerabilidad en el virus SARS- CoV2.

Si bien la científica tiene una amplia experiencia en estudios sobre virus, tomó personal estudiar al Covid-19 después de enterarse de que su hermano, quien vive en México, se infectara de la enfermedad, por lo que ella usó su mejor arma en su contra: el conocimiento. Infobae

Coronavirus: ¿y si la “inmunidad colectiva” está más cerca de lo que los científicos creen?

Sabemos desde el principio cómo llegará el final. Finalmente, el coronavirus no podrá encontrar suficientes huéspedes para sobrevivir, desapareciendo en los lugares en los que surja brevemente. Para lograr la llamada inmunidad colectiva, el punto en el que el virus ya no puede propagarse ampliamente porque no hay suficientes humanos vulnerables, los científicos han sugerido que quizás el 70 por ciento de una población determinada debe ser inmune, a través de la vacunación o porque sobrevivió a la infección. Infobae