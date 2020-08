Las noticias económicas más importantes de hoy #18Ago - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Reservas de oro del BCV caen a su menor volumen en 50 años, Venezuela, el país sin billetes y producción de petróleo encaminada a cero, son los temas más destacados del día.

Fedeagro: Producción agrícola requiere una inversión de 6 mil millones de dólares anuales

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Aquiles Hopkins, indicó que el sector agrícola en el país requiere una inversión mínima de 6 mil millones de dólares anuales. Hopkins advirtió que puede generarse la escasez de diversos rubros en los próximos meses y señaló que deben “implementarse planes de estímulo que permitan salvar la producción” que actualmente solo alcanza entre “15 y 20% del consumo interno y 30% si se le suman las exportaciones“.Descifrado

Carmen Meléndez: Se confiscarán las concesiones a las estaciones de servicio que no paguen a PDVSA

Este lunes, Carmen Meléndez reiteró que no será permitido la permanencia de usuarios en colas para surtir gasolina mientras no haya combustible en ellas. La funcionaria reprochó que hayan dueños de bombas que no hayan pagado a PDVSA la gasolina que han vendido. “Ya la gasolina no es gratuita, ustedes compran y tienen que pagar. Si usted no paga a PDVSA, no le va a llegar gasolina”, dijo Carmen Meléndez a los concesionarios de las estaciones de servicio en Lara. Descifrado

Reuters: Reservas de oro del BCV caen a su menor volumen en 50 años

Las reservas de oro en control del Banco Central de Venezuela (BCV) se redujeron a menos de 100 toneladas al cierre de junio, el volumen más bajo en 50 años, según los datos difundidos el lunes por el ente emisor. En el primer semestre del año, unas siete toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central, y la disponibilidad de lingotes es ahora de 98 toneladas, de acuerdo con las notas de los estados financieros del organismo. Bancaynegocios

Venezuela, el país sin billetes

Dos cafés, 1 millón de bolívares; una pizza congelada, casi 3 millones; un paquete de salchichas, 1,4 millones; 1 dólar, 306.000 bolívares. El billete de más alta denominación, 50.000 bolívares. En Venezuela, la imparable devaluación ha superado un nuevo hito que deja su existencia en mínimos solo comparables con las grandes tragedias económicas de la historia. La última barrera la superó esta misma semana cuando, tras una devaluación del 10%, el precio del dólar superó los 300.000 bolívares soberanos por cada divisa estadounidense, es decir, el billete de 50.000 supone 0,16 centavos de la moneda estadounidense. Bancaynegocios

Rosneft recibió del Kremlin $ 4.600 millones en títulos del tesoro ruso por sus activos en Venezuela

La información financiera de la empresa rusa Rosneft correspondiente al primer semestre de 2020 reseña que durante el período de abril a junio finalmente se concretó la venta de sus activos en Venezuela al Gobierno de la Federación Rusa señalando que recibió como pago por parte del Kremlin títulos o letras emitidos por el tesoro de ese país más una parte en efectivo por 8.000 millones de rublos (aproximadamente 108,6 millones de dólares) PetroGuia

IHS Markit: La producción de petróleo de Venezuela encaminada a cero

La empresa, que destacó que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, dijo que una restauración de la producción “en algún lugar del futuro” es siempre una posibilidad, pero agregó que el estado de la infraestructura de Venezuela, las sanciones en curso de Estados Unidos y la menor demanda global hacen que sea “cada vez más improbable”. Descifrado

