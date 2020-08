PasandoLaCuarentena | Conciertos online para un fin de semana musical - Runrun

View this post on Instagram

MERENGUE VOL.2 El vecino de abajo me acaba de textear para que le alimente al gato el finde y Uds. saben lo que eso significa: que este viernes tenemos permiso para zapatear el merengazo del año taconeando sin remordimientos. Así que vamos con todo en una noche puliendo la hebilla, maraqueando la vida y haciendo trompita con los ojos cerrados al son de esa tambora de los dioses. . Pendiente con meterle el codo en el ojo a alguien y pilas con el vuelta y vuelta que el pana que decoró el piso la vez pasada, aún dice que no estaba borracho sino que la maracucha lo malogró cuando pusieron el merecumbé. . El Señor Gilberto me jura que la otra vez estaban lanzando cohetones desde el balcón, yo ni me enteré, así que lo negué, pero porsia no inventen vainas que los vecinos todavía me dan los buenos días en el ascensor. . Quien dijo miedo? Quien trae que? Tráiganse su pareja de baile! (Etiquétala)