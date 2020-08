Las noticias económicas más importantes de hoy #12Ago - Runrun

Runrun.es hizo una recopilación de las noticias económicas más importantes del momento. Precios en dólares se disparan, levantan suspensión del pago de impuestos municipales y Cuba debe 230 millones de dólares a Venezuela, son los temas más destacados del día.

Proponen crear un impuesto para farmacéuticas y firmas tecnológicas «para evitar el enriquecimiento oportunista»

El Banco Mundial estima una recesión económica global de 2,5% a finales del año 2020 como consecuencia de la crisis del covid-19. Algunos expertos argumentan que se requieren soluciones excepcionales, como, por ejemplo, la creación de un «impuesto a las ganancias extraordinarias» de las empresas. Básicamente, este impuesto -uno de los muchos que se han sugerido en estos meses- apunta a que todas aquellas empresas que han aumentado sus ganancias durante el período de la pandemia, paguen más impuestos. Descifrado

Precios en dólares se han disparado como consecuencia de la hiperinflación

El economista Rudi Cressa indicó que la hiperinflación en el país dispara los precios de productos en dólares. Indicó que esto “viene asociado al aumento de los costos de exportación, de la gasolina, dificultad de traslado, aumentos relacionados a los costos como a la poca competencia que hay que permite que los comerciantes puedan realizar esos aumentos, incluso en dólares”. También comentó que “si uno compara hay muchos productos que cuando uno los lleva a dólares suben igual mensual, semanalmente, dependiendo del tipo de producto”. Descifrado

Levantan suspensión del pago de impuestos municipales

Delcy Rodríguez anunció que se levanta la suspensión del pago de impuestos municipales. En una transmisión en vivo, Rodríguez señaló que el “gobierno nacional” firmó un acuerdo con los alcaldes de todos los municipios del país. Según la Rodríguez, se firmó el acuerdo para levantar la suspensión del pago de impuestos municipales y “armonizar “con los poderes municipales los tributos. “De 600 parámetros se redujeron a 30 los parámetros para hacer más eficiente la actividad administrativa para que no haya doble tributación y para evitar que se cancelen impuestos en dólares”, dijo. Descifrado

Gremios presentan plan de 17 puntos para reactivar todos los sectores productivos

La Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria- y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios -Consecomercio- presentaron este martes una propuesta conjunta para reactivar de forma definitiva la economía nacional y salvar los puestos de empleo que están en riesgo, luego de cinco meses de haberse decretado el Estado de Alarma Nacional para frenar la propagación del COVID-19 en el país. Bancaynegocios

Cuba debe 230 millones de dólares a Venezuela por envío de petróleo

“En lo que va de año, los envíos a Cuba han promediado 32.147 barriles diarios, o 5,6% de nuestras exportaciones. El valor estimado de estas exportaciones es aproximadamente 230 millones de dólares”. El Nacional

Cómo Venezuela perdió tres superpetroleros frente a su socio chino

PetroChina Co Ltd, que había sido socio de la estatal Petróleos de Venezuela en la empresa conjunta CV Shipping Pte Ltd, con sede en Singapur, tomó el control de los tres petroleros entre enero y febrero. La operación se produjo después de que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA dejaron a los buques sin seguro, lo que provocó pérdidas de millones de dólares para CV Shipping y llevó a PetroChina a declararla en quiebra. Reuters

Reinaldo Quintero: “Tenemos fe porque en PDVSA se está hablando de nuevos modelos de negocios”

“Tenemos fe porque estamos entrando en conversaciones con PDVSA, se está hablando de nuevos modelos de negocios dentro del marco vigente y nosotros creemos que si se puede ayudar por lo menos alcanzar unas metas mínimas que permitan reducir la situación tan crítica que tenemos”, dijo Quintero. Petroguía

Sube $1 centavo gasolina ecuatoriana súper en agosto de 2020

Petroecuador informó que para el período comprendido entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre, el precio de venta al público sugerido para la gasolina súper será de 2,27 dólares por galón, equivalente a 60 centavos de dólar por litro; y el precio máximo para la extra y ecopaís será de 1,75 dólares por galón (0,46 dólares por litro) y el diésel 2 y premium de 1,08 dólares (0,28 dólares litro). Petroguía

Petróleo de Texas sube 2,3% por estímulo y recuperación de la demanda

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con un alza de 2,3 % hasta los 42,91 dólares el barril, motivada por el optimismo ante un acuerdo sobre el paquete de estímulo económico en EE.UU. y por la recuperación de la demanda en Asia. Descifrado

Noticias económicas Noticias económicas Noticias económicas