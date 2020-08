El Mañanero de hoy #12Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la AN. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo”, Conferencia Episcopal Venezolana #11Ago