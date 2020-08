Conferencia Episcopal: La estrategia de abstención "no basta" - Runrun

El comunicado de la CEV considera que el momento actual exige la participación plena y libre de todos los paridos y movimientos políticos.

Este martes, 11 de agosto, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunció sobre las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre y aseveró que pese a las irregularidades que rodean el proceso electoral la estrategia de abstención “no basta”.

“Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la AN. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre de 2005, y no tuvo ningún resultado positivo”.

La CEV afirmó que son conscientes de las irregularidades que rodean el proceso de convocatoria y preparación del evento electoral.

“Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país”, afirmó el comunicado.

La institución católica insistió en que “la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno”.

La CEV pidió a los políticos de oposición realizar propuestas y buscar la salida a la crisis política y económica que se vive en Venezuela y asegura que el momento actual exige la participación plena y libre de todos los paridos y movimientos políticos.

