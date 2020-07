Capriles a Maduro: "Yo no quiero ser candidato a las parlamentarias" - Runrun

Henrique Capriles, exgobernador de Miranda, aseguró este jueves 30 de julio que no tiene planes de participar en las elecciones parlamentarias.

La aclaratoria de Capriles viene luego que el diputado suplente Kerrins Malavé dijo que él y Manuel Rosales, exgobernador del Zulia, estarían negociando una supuesta participación en las parlamentarias.

Asimismo, el opositor le respondió a Nicolás Maduro, quien lo nombró el 29 de julio durante su alocución, al retarle a que participara en los comicios que se efectuarán en diciembre.

“Lánzate, Henrique Capriles, para que veas cómo te ganaremos con votos, lánzate a gobernador, a concejal, a lo que tú quieras, para volverte a ganar en elecciones. Le hemos ganado a la oposición todos ellos unidos en una sola tarjeta”, fue lo que dijo Maduro.

Sin embargo, Capriles le dijo a Maduro que se olvide de que será candidato a unas elecciones parlamentarias. Dijo que Venezuela quiere y necesita es la alternancia en el poder y su salida del Ejecutivo.

“Yo sé lo que tú no quieres, Maduro. Siempre tú has querido, porque a ti no te gusta la competencia, por eso buscas alacranes, te robas los partidos, por eso inhabilitas… Ese es el temor cuando no eres líder”, sentenció Capriles.