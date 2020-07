PasandoLaCuarentena | “Historias que laten” presenta diplomado de Nuevas Narrativas Multimedia - Runrun

View this post on Instagram

📝¡Este año también tendremos #DiplomadoHistoriasQueLaten! Estamos muy entusiasmados porque la cuarta edición de nuestro diplomado Nuevas Narrativas Multimedia será en línea. Es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, luego de elegir a nuestra primera cohorte. En el 2019 nos dimos cuenta del interés tan grande que tienen en contar historias todos los que se encuentran latiendo tanto en el interior de nuestro país como en tierras extranjeras. Les agradecemos sus mensajes y comentarios. Este escenario de pandemia global y de confinamiento solo nos ha demostrado que la educación en línea se ha convertido en una excelente herramienta para continuar nuestras actividades y ampliar la acción formativa. Por eso nuestro próximo diplomado será virtual. Esta formación integral será impartida en cinco módulos, tendrá una duración de 10 semanas, y está diseñada para máximo 30 participantes que cumplan con el perfil de la postulación (20 residentes en Venezuela y 10 venezolanos residentes en el extranjero). Se otorgará el 100% de una beca de estudio a los 20 seleccionados que vivan en cualquier región de Venezuela, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Para los venezolanos en el exterior interesados en postularse, contactarnos a [email protected] Para postularse pueden consultar nuestra web para ver todos los requisitos y la oferta académica, o llenar el formulario que está en nuestra BIO. Cualquier duda pueden escribirnos al correo o a través de nuestras redes sociales. • • #Venezuela #ClasesEnLinea #DiplomadoHQL #Multimedia #CiapUcab #AprendeOnline #Cronica #CronistasHQL