Departamento de Estado sanciona Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez - Runrun

El Departamento de Estado de EEUU sancionó este martes 28 de julio a los exministros chavistas Luis Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez.

Motta Domínguez fue ministro de Energía Eléctrica de Venezuela y Presidente de Corpoelec; mientras que Lugo Gómez fue viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas de Venezuela para el Ministerio de Energía Eléctrica y Director de Adquisiciones de Corpoelec.

De acuerdo con un comunicado, ambos son sancionados por aceptar beneficios monetarios, “incluidos sobornos y comisiones ilegales, a cambio de adjudicar contratos de equipos de suministro lucrativos” para Corpoelec.

También se les acusa de recibir dinero “para malversar fondos públicos para su propio enriquecimiento”.

Vale recordar que, en el mes de junio del 2019, el Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, sancionó a Lugo y Motta Domínguez por socavar la democracia en Venezuela.

Asimismo, a Motta Domínguez y Lugo Gómez, junto a sus familiares, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, “no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos”.

Por otra parte, el Departamento de Estado designó a un grupo de familiares de Motta Domínguez como no elegibles para entrar a EEUU. Se trata de: Karina Isabel Carpio Bejarano, Luis Alfredo Motta Carpio, Nakary Marialy Motta Carpio

En cuanto a los familiares de Lugo Gómez, se designó por el mismo motivo a: Yomaira Isabela Lugo de Lugo, Virginia Del Valle Lugo Lugo, Víctor Jesús Lugo Lugo y José Lugo Lugo.

Además, el texto agrega: “Esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al presidente interino, Juan Guaidó, la Asamblea Nacional elegida democráticamente, y al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia y la estabilidad económica”.

Carlos Vecchio, embajador de EEUU designado por Juan Guaidó, aplaudió las sanciones que emitió el Departamento de Estado contra Motta Domínguez y Lugo Gómez.

A través de su cuenta de Twitter, Vecchio responsabilizó a ambos exfuncionarios, junto a Nicolás Maduro, por la crisis eléctrica nacional que mantiene sufriendo a más de 80% de #Venezuela, especialmente al Zulia.

Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Motta Domínguez y Lugo Gómez “usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano”.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.

