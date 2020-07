Griselda Reyes: Jubilados y pensionados no deben seguir siendo tratados como estadísticas ni campañas publicitarias - Runrun

La Secretaria General de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes, lamentó el trato que reciben los jubilados y pensionados en el país por parte de funcionarios uniformados y catalogó de miserable que sectores políticos pretendan utilizar el problema como bandera publicitaria sin brindar soluciones reales al problema.

Reyes calificó de inhumano “lo que enfrentan los que dieron sus mejores años de vida en cada puesto de trabajo y hoy a parte de no recibir pensiones dignas, ajustadas a la realidad de la economía venezolana, son salvajemente agredidos por exigir su derecho. Estamos conscientes que nos encontramos en pandemia, deben evitarse aglomeraciones, pero nadie tiene derecho a juzgar, crimininalizar, ni agredir una protesta contra el hambre, contra seres que exigen respeto, un sueldo justo y digno”.

Indicó que los temas sensibles de Venezuela siempre “son manipulados por inescrupulosos que utilizan en campañas electores para alcanzar sus puestos, una vez logrado se olvidan de la gente, pero no por eso desaparece el problema. Es necesario que los jubilados reciban un trato distinto al que se les ha dado hasta ahora, no pueden seguir siendo utilizados, llevan el peso en sus hombros de años de entrega al servicio del país y a eso se le suma las falsas promesas recibidas e incumplidas”.

En ese sentido, exhorta a las instituciones y organismos competentes a establecer mecanismos que funcionen para resolver el problema a jubilados y pensionados, donde los sueldos dignifiquen el trabajo que hicieron y sobre todo, no se den retrasos en las nóminas. Al mismo tiempo, cesar campañas de descrédito contra aquellos que ejercen el derecho constitucional a la protestas, “los uniformados no pueden seguir agrediendo a civiles y menos de la tercera edad, Venezuela no es un cuartel y eso se tiene que asumir y respetar”.

Fuente: Nota de Prensa.