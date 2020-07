Héctor Rodríguez confirma contagio por COVID-19 y El Aissami anuncia su recuperación - Runrun

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció este jueves 23 de julio que dio positivo al diagnóstico de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, Rodríguez informó que se encontraba a la espera de los resultados de las pruebas, tras tener contacto con personas contagiadas con COVID-19.

Así pues, confirmó el diagnóstico del contagio: “Se me acaba de informar que el resultado es positivo”.

Tras informarlo, señaló que cumplirá con los protocolos necesarios para superar la enfermedad. “completamente asintomático y bajo supervisión médica”, añadió.

Por otra parte, acotó que ha sido cuidadoso y a pesar de ello se contagió. “El riesgo de contagio es muy alto, tomen todas las medidas, si alguien falla en el cuidado entonces expone a todos como me pasó a mí”, dijo.

