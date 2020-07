Saime aclara que sus oficinas permanecen cerradas y no entregan documentos - Runrun

View this post on Instagram

#IMPORTANTE Estimados usuarios, debido al acatamiento de la #Cuarentena ejecutada en el país desde el #13Marzo, todas las oficinas #Saime en el territorio nacional incluyendo la Sede central en #Caracas, se encuentran cerradas al público hasta nuevo aviso. Por páginas creadas por gestores o vía Whatsapp, se ha implementado una modalidad de “Rescates Disponibles” en ciertas oficinas de Caracas, Zulia, Guárico, Carabobo, Mérida, Anzoátegui, entre otras, lo cual es TOTALMENTE FALSO. Esto se ha hecho con el objetivo de estafar a nuestros usuarios con los servicios de trámites ofrecidos por nuestra institución, por lo que sugerimos a toda la ciudadanía a no caer en estos hechos delictivos. Diariamente a través de nuestras cuentas en redes sociales estaremos informando a la población referente al restablecimiento de nuestras actividades o cualquier información de interés en trámites de identificación.