[Comunicado] Así le respondió Maikel Moreno a EEUU por ofrecer recompensa por su captura - Runrun

El magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, publicó en su página de Facebook un mensaje en respuesta al ofrecimiento del Departamento de Estado de EEUU de recompensar, con 5 millones de dólares, a quien brinde información que lleve su captura.

Mag. Maikel Moreno ratifica su autonomía e independencia ante pretensiones injerencistas extranjeras https://t.co/3opBWFvjAI pic.twitter.com/W8bOq9zNVF — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) July 21, 2020

A continuación, reproducimos íntegro el texto:

Mag. Maikel Moreno ratifica su autonomía e independencia ante pretensiones injerencistas extranjeras

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela, magistrado Maikel Moreno, ratificó su compromiso y lealtad con el país, así como con el pueblo venezolano, al tiempo que ratificó su autonomía y la del Poder Judicial, ante cualquier pretensión injerencista que busque amedrentar y desviar el rumbo de la administración de justicia, la cual se rige de forma estricta en los postulados establecidos en la Constitución y leyes nacionales.

Ante una nueva arremetida del gobierno de los Estados Unidos de América contra la máxima autoridad del Poder Judicial venezolano, el magistrado Maikel Moreno reiteró que ese tipo de acusaciones cobardes e infundadas, solo fortalecen su deseo de seguir trabajando desde el Tribunal Supremo de Justicia para continuar ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que garantiza el acceso a la justicia y el debido proceso de los ciudadanos y ciudadanas del país.

Asimismo, el Presidente del TSJ manifestó que mantendrá su lucha inquebrantable, en el ámbito de sus competencias, contra el flagelo de la corrupción en cualquiera de sus formas, la cual ha sido una de sus banderas durante su gestión al frente del Poder Judicial.

“No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la Patria no están en discusión. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo”, manifestó.

Finalmente, el magistrado Maikel Moreno ratificó que continuará, junto a los Magistrados y las Magistradas del Alto Juzgado de la República Bolivariana de Venezuela, los jueces y las juezas de los tribunales, así como con los servidores y las servidoras judiciales del país, trabajando sin descanso para seguir ofreciendo a la ciudadanía un servicio de administración de justicia óptimo, autónomo, gratuito e independiente, que garantiza el respeto a los derechos humanos, y que en el ámbito de sus competencias seguirá defendiendo y haciendo cumplir la Carta Magna y el ordenamiento jurídico venezolano.